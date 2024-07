Impression et sécurité : Sharp salué par le rapport Quocirca

juillet 2024 par Marc Jacob

Sharp a été reconnu leader de son domaine dans le rapport Print Security Landscape 2024 de Quocirca (cabinet d’analystes). Le rapport souligne notamment les solutions de sécurité proposées par Sharp pour l’ensemble de son portefeuille d’équipements et de services. Cette analyse détaillée du marché de la sécurité de l’impression en 2024 est basée sur les avis de 500 décideurs informatiques à travers l’Europe et les États-Unis.

Le rapport de Quocirca met en avant les efforts de Sharp dans la sensibilisation des PME européennes à ses offres de sécurité, qui s’alignent sur les fonctions essentielles du cadre NIST : Identifier, Protéger, Détecter, Répondre et Récupérer.

Sharp est depuis longtemps reconnu comme un acteur de premier plan sur le marché de l’impression pour les PME, leur offrant une plateforme technologique complète et une large gamme de produits A4 et A3 adaptés à leurs besoins. Le rapport fait état des solides références en matière de sécurité informatique et des fonctions de sécurité matérielle de Sharp, notant que les imprimantes et MFP comprennent une large gamme de fonctions de sécurité avec l’intégration optionnelle de la technologie Bitdefender (programme de lutte contre les logiciels malveillants).

En outre, le rapport fait l’éloge du service Complete Print Security de Sharp, qui garantit la sécurité des imprimantes multifonctions dès leur livraison à l’entreprise et tout au long de leur cycle de vie opérationnel. Cette approche de sécurité d’impression en tant que service est une proposition unique sur le marché et positionne Sharp en tant que leader de l’industrie de la sécurité d’impression pour les PME.

Sharp est également le premier équipementier à intégrer un connecteur Microsoft Teams natif dans ses derniers multifonctions. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’accéder, de partager, de numériser et d’imprimer en toute sécurité des données provenant des canaux Microsoft Teams, Google et SharePoint sans logiciel supplémentaire. En outre, la solution de gestion Synappx Cloud Print, récemment lancée par Sharp, a été conçue dans un souci de sécurité, prenant en charge les environnements Zero Trust et répondant aux besoins des lieux de travail hybrides et mobiles.

Les solutions de sécurité d’impression de Sharp s’étendent au-delà des clients directs aux partenaires de distribution, ce qui constitue un élément essentiel de sa stratégie de commercialisation. Selon Quocirca, l’approche mise en place aide les revendeurs à développer de nouvelles méthodes de vente avec des propositions différenciées, axées sur la sécurité.

La sécurité de l’impression, au cœur du rapport, précise que Sharp est reconnu pour offrir une large gamme de services de cybersécurité, y compris la formation et la sensibilisation des utilisateurs, de réponse aux incidents et de récupération des données. Ces services, ainsi que les audits de sécurité, l’accréditation Cyber Essentials, la sauvegarde et la reprise après sinistre, la sécurité des terminaux, démontrent l’engagement de Sharp à protéger les opérations et les données des PME.