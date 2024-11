iLOQ lance sa solution S50

novembre 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre de son développement sur le marché du contrôle et de la sécurisation des accès, iLOQ renforce son offre avec le S50, une solution de contrôle d’accès sans clé, sans pile ni câblage, fonctionnant via NFC avec l’énergie des smartphones pour le verrouillage et le déverrouillage des cylindres.

Dotée de nouvelles fonctionnalités de localisation GPS des ouvertures, cette solution offre une véritable alternative performante et écologique aux organigrammes mécaniques et est parfaitement adaptée à tout type d’environnement, urbain comme isolé, ou exposé à des conditions climatiques sévères.

Conçu pour permettre de sécuriser tout type de structure dans de nombreux secteurs (infrastructures sensibles, sites industriels, bâtiments, bureaux, entrepôts, résidences, ...), le système S50 répond aux divers besoins de sécurité. Dans les immeubles résidentiels, il modernise les accès en remplaçant les organigrammes mécaniques. Sur les sites isolés, sa robustesse et sa technologie sans pile garantissent une sécurité fiable, sans maintenance.

Bénéficiant de caractéristiques très avantageuses, la solution S50 d’iLOQ incarne l’alliance de l’innovation, de la durabilité et de la simplicité :

> Alimentation sans pile : Le S50 fonctionne uniquement grâce à l’énergie du smartphone, éliminant complètement les batteries. Ce système sans alimentation extérieure réduit l’impact écologique et simplifie la gestion des accès.

> Réduction des coûts de maintenance : En supprimant les piles et la maintenance régulière, le S50 diminue significativement les coûts opérationnels dès les premières années. Son autonomie totale le rend économique face aux organigrammes mécaniques, avec un retour sur investissement rapide.

> Durabilité : Étanche et résistant aux températures extrêmes, le S50 est conçu pour des environnements exigeants, idéal pour de nombreuses applications.

> Gestion des accès flexible : Les droits d’accès se programment à distance, offrant une solution sécurisée et pratique pour les gestionnaires de sites.

D’un point de vue pratique, avec iLOQ S50, les droits d’accès pour l’ouverture des cylindres de serrure sont transmis à l’application iLOQ fonctionnant sur le smartphone de l’utilisateur final. A noter que le cylindre conçu par iLOQ et introduit sur le marché en 2016, est le premier cylindre de serrure exploitant l’énergie du champ NFC généré par le smartphone pour le déverrouillage.

La solution est donc entièrement sans clé et il n’est donc pas nécessaire de transporter d’énormes trousseaux de clés ni de se déplacer entre les sites et les bureaux administratifs pour récupérer et restituer les clés, ce qui optimise les flux et réduit l’impact environnemental lié aux déplacements.

Les administrateurs des systèmes de fermeture peuvent mettre à jour les droits d’accès à distance et en temps réel grâce à la plateforme iLOQ Manager basée sur le cloud. Cela élimine les risques de sécurité liés à la perte, au vol ou au non-retour des clés et garantit que seules les bonnes personnes ont accès aux bons endroits au bon moment.

Des historiques de passages en temps réel sont réalisés automatiquement et se révèlent être un excellent outil pour prévenir les accès non autorisés ou résoudre les cas d’utilisation abusive, en montrant exactement qui a accédé à un site et à quel moment. Cette fonctionnalité a d’ailleurs été perfectionnée dans la dernière version. Ainsi, chaque fois qu’une serrure est ouverte ou tente d’être ouverte, l’application iLOQ S50 envoie les coordonnées GPS du smartphone au serveur. Les administrateurs pourront voir les coordonnées sur le logiciel iLOQ Manager et localiser l’événement exact afin de fournir encore plus d’informations aux gestionnaires et de renforcer la sécurité des sites.

Au final, en combinant sécurité avancée, flexibilité et impact environnemental réduit, le système S50 d’iLOQ s’impose comme une solution de contrôle d’accès durable et économique, parfaitement adaptée aux exigences modernes de nombreux secteurs d’activité.