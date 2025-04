Illumio lance Illumio Insights

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Illumio annonce le lancement d’Illumio Insights, une solution de détection et réponse cloud (CDR) entièrement alimentée par une de sécurité IA. Élément clé de la plateforme de confinement d’Illumio, Insights permet d’observer et de protéger chaque workload et ressource dans des environnements hybrides et multi-cloud. Via l’IA, la solution offre une visibilité sur le trafic, les flux et les connexions de l’organisation, mettant en évidence les risques dans l’ensemble du paysage connecté.

Lors d’un incident, Illumio Insights aide les analystes SOC, les intervenants et les threat hunters à détecter les risques cachés en observant tous les flux et les connexions, et en identifiant les activités à risque, malveillantes ou anormales. Insights visualise les comportements et trafics dangereux, hiérarchise les risques liés aux mouvements latéraux à travers les environnements, permettant une détection et une réponse rapides. Les menaces peuvent être mises en quarantaine de manière dynamique et les charges de travail affectées sont complètement isolées, ce qui réduit le rayon d’action et renforce considérablement la résilience.

Principaux avantages d’Illumio Insights :

• Déploiement rapide à l’échelle du cloud : le déploiement sans agent, avec un Push-Button, permet d’obtenir en quelques minutes des informations basées sur le graphe de sécurité de l’IA pour des millions de charges de travail.

• Détection des menaces inégalée avec l’observabilité IA : une réduction significative du temps moyen de détection (MTTD) grâce à l’identification de menaces et chemins d’attaque auparavant invisibles.

• Confinement des attaques en un clic : neutralise immédiatement les risques potentiels et réduit le temps moyen de réponse (MTTR) grâce à l’endiguement en un clic.

L’AI security graph d’Illumio permet à Insights d’ingérer les données de flux réseau et de ressources à l’échelle du cloud, de classifier automatiquement les trafics et ressources, et de détecter instantanément les risques. Ce graphe aide les équipes de sécurité à avoir une vision complète du mouvement des attaquants dans tout l’environnement et à prendre des décisions de réponse plus rapides et éclairées.

“Le paysage de la cybersécurité évolue : il ne s’agit plus d’avoir plus de technologies, mais d’avoir des solutions plus intelligentes et adaptatives. Le besoin de systèmes intelligents n’a jamais été aussi fort, et l’IA est au cœur de cette transformation,” déclare Frank Dickson, Vice-Président Sécurité et Confiance chez IDC. “Les security graphs alimentés par l’IA changent la donne : ils permettent d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les risques de manière proactive, presque en temps réel. Ces outils simplifient les efforts de sécurité et améliorent la prise de décision en apprenant des comportements et schémas, offrant un niveau de protection que les approches traditionnelles ne peuvent égaler.”

Illumio Insights et Illumio Segmentation sont des composants essentiels de la plateforme Illumio, première plateforme de cybersécurité dédiée au confinement des violations. Insights permet aux organisations de détecter rapidement les menaces, tandis que Segmentation contient les brèches, protège les actifs critiques et permet une réponse instantanée. Ensemble, ces solutions permettent d’identifier et de réduire les risques, de contenir les attaques et de renforcer la résilience cyber.