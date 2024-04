IDEMIA Smart Identity va fournir au Nigéria un système biométrique

avril 2024 par Marc Jacob

IDEMIA Smart Identity et la Commission nationale de gestion de l’identité du Nigéria (NIMC) ont convenu du renouvellement de leur collaboration de longue date et de la mise à niveau du système biométrique utilisé par la NIMC afin d’en faire le système biométrique le plus avancé au monde, uniquement comparable au système AADHAR en Inde. Le futur système de correspondance biométrique, très puissant, sera en mesure de traiter un million de recherches de vérification d’identité 1:1 et 1:N par jour.

Le système initial avait été conçu pour prendre en charge 100 millions d’entrées, il atteint désormais environ 90 millions d’enregistrements et nécessite cette extension pour couvrir l’ensemble de la population nigériane. La NIMC sera ainsi en position d’atteindre l’objectif d’une identité juridique pour tous d’ici 2030, fixé dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030.

Par ailleurs, la mise à niveau du système assurera à la NIMC la conformité avec les normes OSIA, ensemble d’interfaces (API) fondé sur des normes ouvertes, qui permettent une connectivité fluide entre toutes les composantes de l’écosystème de gestion des identités.

« Nous sommes très fiers de poursuivre notre collaboration de longue date avec la NIMC au service de la population du Nigéria, en pleine croissance. Ce puissant nouveau système est évolutif et garantira à tous les Nigérians l’accès à une identité sécurisée et de confiance pour pouvoir exercer leurs droits et leurs devoirs de citoyens. La conclusion de ce contrat, avec les autorités du pays le plus peuplé d’Afrique, démontre notre capacité à déployer nos technologies à très grande échelle », déclare Olivier Charlanes, Vice-président senior pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez IDEMIA Smart Identity.

« La décision de moderniser notre système en faisant appel à IDEMIA Smart Identity a été une évidence. Nous voulions nous assurer de fournir la meilleure une solution possible au service à nos concitoyens du Nigéria et l’immense puissance des correspondances biométriques nous assure que la solution pourra évoluer au fil de l’accroissement de la population nigériane », déclare Abisoye Coker-Odusote, directrice générale de la Commission nationale de gestion de l’identité du Nigéria (NIMC) et présidente du Comité consultatif OSIA.

*Objectif de développement durable (ODD) des Nations Unies 16.9 : « D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances ».

Distribué par APO Group pour IDEMIA Smart Identity.