IDECSI lance DETOX pour Microsoft 365

octobre 2024 par Marc Jacob

IDECSI présente sa solution DETOX pour Microsoft 365, un dispositif clé-en-main destiné à aider les entreprises à éliminer les accès et les partages de données non-conformes ou obsolètes.

Avec cette solution, IDECSI simplifie la gestion des permissions et garantit une sécurité renforcée tout en maintenant un contrôle précis sur les données sensibles stockées et partagées dans les grands réservoirs des entreprises que sont OneDrive, Sharepoint et Teams.

Les fonctionnalités clés :

Analyse automatisée : grâce à une vue d’ensemble, DETOX pour M365 identifie les risques de surexposition, les configurations critiques et les permissions non-conformes via des indicateurs détaillés,

Campagnes de remédiation efficaces : les propriétaires de données corrigent les accès non conformes ou dangereux, internes ou externes, grâce à l’interface intuitive MyDataSecurity,

Suivi des performances et ROI : à la fin de chaque campagne, les entreprises ont un bilan détaillé mesurant l’efficacité des actions prises et l’impact en termes de sécurité. DETOX pour M365 permet de mesurer du retour sur investissement.

Les avantages :

Efficacité immédiate : grâce à un processus plug-and-play, DETOX pour M365 permet des corrections précises et rapides, avec une fréquence d’intervention biannuelle.

Simplicité d’utilisation : un processus entièrement automatisé pour les équipes IT et une interface facile à utiliser pour les collaborateurs, garantissant une gestion fluide et sécurisée.

Accessibilité financière : adapté aux budgets des PME comme des grandes entreprises, DETOX pour M365 propose une solution abordable pour renforcer la sécurité des accès aux données.

DETOX pour Microsoft 365 est également particulièrement adapté dans le cadre d’un déploiement global de l’IA générative Copilot pour Microsoft 365 afin de s’assurer que les données ne seront pas révélées par erreur.

DETOX pour Microsoft 365 aide les entreprises à reprendre le contrôle de leurs partages de données dans les outils collaboratifs, à réduire les risques de sécurité et à renforcer leur résilience face aux cyber malveillances, tout en optimisant la gestion des accès à moindre coût.