IBM salue l’approbation par le Parlement européen du règlement européen sur l’IA (EU AI Act)

mars 2024 par IBM

Le règlement européen sur l’IA fournit un cadre indispensable pour garantir la transparence, la responsabilité et la supervision humaine dans le développement et le déploiement des technologies d’IA. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour assurer une mise en œuvre réussie du règlement, IBM estime que la réglementation favorisera la confiance dans les systèmes d’IA tout en promouvant l’innovation et la compétitivité.

« Je salue l’Union européenne pour son leadership dans l’adoption d’une législation complète et pertinente sur l’IA. L’approche basée sur les risques s’aligne sur l’engagement d’IBM en faveur de pratiques éthiques en matière d’IA et contribuera à la construction d’écosystèmes d’IA ouverts et dignes de confiance », a déclaré Christina Montgomery, Vice President and Chief Privacy & Trust Officer chez IBM. « IBM est prête à mettre à disposition sa technologie et son expertise - notamment sa solution watsonx.governance - pour aider ses clients et les autres parties prenantes à se conformer au règlement européen sur l’IA et aux législations à venir dans le monde entier, afin que nous puissions tous libérer l’incroyable potentiel de l’IA responsable. »