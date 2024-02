IBM lance IBM LinuxONE 4 Express

février 2024 par Marc Jacob

IBM annonce IBM LinuxONE 4 Express, qui étend les dernières performances, la sécurité et les capacités d’IA de LinuxONE aux petites et moyennes entreprises et au sein des nouveaux environnements de datacenters. Le système de montage en rack préconfiguré est conçu pour réaliser des économies et pour que le client n’ait plus à se poser de questions pour la mise en place rapide d’applications et pour utiliser la plateforme pour de nouveaux cas d’usage - tels que les actifs numériques, l’imagerie médicale avec l’IA - ou plus traditionnels comme la consolidation d’applications.

Construire une stratégie de Cloud hybride intégrée pour aujourd’hui et les années à venir

Alors que les entreprises mettent rapidement leurs produits et services en ligne, elles se retrouvent souvent avec une infrastructure Cloud hybride créé par défaut avec des environnements en silo qui ne sont pas propices à l’alignement entre les métiers ou à l’introduction de l’IA. Dans une récente étude IBM IBV, 84 % des dirigeants interrogés ont reconnu que leur entreprise avait du mal à éliminer les transferts de silo à silo. De plus, 78 % des dirigeants ayant répondu à l’enquête ont déclaré qu’un modèle operationnel inadéquat entrave l’adoption réussie de leur plateforme multicloud. Face à la pression d’accélérer et d’étendre l’impact des données et de l’IA à l’ensemble de l’entreprise - et améliorer les résultats commerciaux - une autre approche que les organisations peuvent adopter est d’identifier plus soigneusement les applications qui devraient être sur site ou dans le Cloud.

Accélérer la recherche informatique au service des biosciences

L’University College de Londres est l’une des plus grandes universités du Royaume-Uni et est bien connue pour sa réputation d’institution publique de recherche. Elle a collaboré avec IBM pour mettre en place une plateforme Cloud hybride durable afin de soutenir sa recherche universitaire.

« Notre centre de calcul pour la recherche avancée est essentiel pour permettre la recherche informatique dans les sciences et les sciences humaines, ainsi que la recherche numérique pour les étudiants », a déclaré le Dr. Owain Kenway, Head of Research Computing à l’University College de Londres. « Nous sommes ravis que LinuxONE 4 Express prenne en charge les applications à forte E/S telles que le séquençage de nouvelle génération pour les biosciences, ainsi que les travaux dans les "environnements de recherche de confiance" (TRE : Trusted Research Environments), par exemple les applications d’intelligence artificielle sur les données médicales. Les hautes performances et l’évolutivité du système répondent à nos besoins cruciaux en matière de recherche, et son prix abordable nous permettra de le mettre à la disposition de la recherche universitaire et des acteurs de l’industrie en tant que banc d’essai. »

Fournir évolutivité, disponibilité et sécurité élevées pour une gamme d’environnements de datacenters et de cas d’usage

IBM LinuxONE Rockhopper 4, lancé en avril 2023 et basé sur le processeur IBM Telum, offre des fonctionnalités conçues pour réduire à la fois la consommation d’énergie et l’espace au sol des datacenters, tout en offrant l’échelle, la performance et la sécurité dont les clients ont besoin. Également basé sur le processeur Telum et livré dans un format de montage en rack, IBM LinuxONE 4 Express offre une haute disponibilité aux clients qui ont des exigences strictes en matière de résilience en raison de réglementations internes ou externes. En fait, les systèmes IBM LinuxONE 4 Express, avec GDPS, stockage IBM série DS8000 avec HyperSwap et exécutant un environnement Red Hat OpenShift Container Platform, sont conçus pour offrir une disponibilité de 99,999999 % (huit 9s).

« IBM LinuxONE devient rapidement un élément fondamental de l’histoire de l’infrastructure au sein d’IBM », a déclaré Steven Dickens, VP and Practice Leader chez The Futurum Group. « Avec la nouvelle solution LinuxONE 4 Express, IBM est idéalement positionné pour gérer les applications critiques avec une haute disponibilité. Si l’on ajoute à cela la posture de cybersécurité du système, IBM est bien placé pour s’imposer sur le marché. »

Le système répond à un tout nouvel ensemble de cas d’usage auxquels les startups et les petites entreprises sont confrontées, notamment :

• Actifs numériques : IBM LinuxONE 4 Express fournit une plateforme sécurisée dotée de capacités de confidential computing (informatique confidentielle) spécialement conçues pour protéger les données sensibles, comme les actifs numériques. IBM Secure Execution for Linux est une technologie de sécurité matérielle qui est désormais intégrée à IBM LinuxONE 4 Express. L’isolation des applications individuelles peut contribuer à protéger non seulement contre les attaques externes, mais aussi contre les menaces internes. Cela inclut les données en cours d’utilisation, une étape particulièrement critique de la sécurité pour les cas d’usage des actifs numériques.

• Imagerie médicale avec l’IA : grâce au moteur d’inférence IA embarquée sur le processeur IBM Telum, les clients peuvent co-localiser l’IA avec des données critiques sur un système LinuxONE, permettant l’analyse des données là où elles se trouvent. Par exemple, les compagnies d’assurance maladie pourraient analyser de grands volumes de dossiers médicaux en temps quasi réel pour valider le traitement des demandes, ce qui accélèrerait la prise de décision.

• Consolidation des applications : IBM LinuxONE 4 Express est conçu pour aider les clients à simplifier leurs environnements informatiques et à réduire les coûts en consolidant les bases de données sur un système LinuxONE. Conçu pour permettre aux clients de réaliser des économies significatives au fil du temps, les clients qui migrent des applications Linux d’un serveur x86 comparé à un IBM LinuxONE 4 Express peuvent économiser plus de 52 % sur leur coût total de possession sur 5 ans[5].

Activer l’écosystème IBM pour la réussite des clients

Avec l’écosystème IBM LinuxONE, qui comprend AquaSecurity, Clari5, Exponential AI, Opollo Technologies, Pennant et Spiking, IBM s’efforce de fournir des solutions aux défis actuels en matière de développement durable et de cybersécurité. Pour les clients qui gèrent des applications de service de données, de services bancaires et d’actifs numériques, une posture optimisée en matière de développement durable et de sécurité est essentielle pour protéger à la fois les données privées sensibles et les objectifs organisationnels durables. Les partenaires commerciaux d’IBM peuvent en savoir plus sur les compétences requises pour installer, déployer, maintenir et revendre IBM LinuxONE 4 Express ici.

« Nous avons acheté un IBM LinuxONE III Express pour exécuter des « proofs of concepts » pour nos clients stratégiques, et les retours que nous avons reçus jusqu’à présent sont excellents », a déclaré Eyad Alhabbash, Director, IBM Systems Solutions & Support Group chez Saudi Business Machines (SBM). « LinuxONE III Express a démontré de meilleures performances que le x86 exécutant la même application Red Hat OpenShift, et le client a noté à quel point IBM LinuxONE est convivial pour la gestion et les opérations des serveurs, du stockage et du réseau. »

Le nouvel IBM LinuxONE 4 Express, à partir de 135 000 $[6], sera disponible sur le marché[7] auprès d’IBM et des partenaires commerciaux certifiés le 20 février 2024.