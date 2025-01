IBM et Palo Alto Networks découvrent que la plateformisation est essentielle pour réduire la complexité de la cybersécurité

janvier 2025 par IBM Institute for Business Value (IBV) et de Palo Alto Networks®

Une nouvelle recherche mondiale de l’IBM Institute for Business Value (IBV) et de Palo Alto Networks® a révélé que les organisations interrogées font face à des défis complexes de sécurité alors qu’elles jonglent avec une moyenne de 83 solutions de sécurité différentes provenant de 29 fournisseurs (82 et 30 en France). Elle montre également que 7 entreprises sur 10 avec un haut degré de plateformisation de la sécurité déclarent que leurs investissements en cybersécurité ont aidé à obtenir des résultats commerciaux tels que des efficacités opérationnelles et la génération de revenus.

Dans l’étude, " Capturing the cybersecurity dividend : How security platforms generate business value ", plus de la moitié (52 %) des dirigeants interrogés, dans le monde (60% en France) notent que la fragmentation des solutions de sécurité limite leur capacité à faire face aux cybermenaces, mais 75 % des organisations ayant adopté la plateformisation de la sécurité estiment qu’une meilleure intégration entre les plateformes de sécurité, de Cloud hybride, d’IA et d’autres technologies est cruciale. L’analyse suggère que la tendance à ajouter plus de solutions pour combattre les menaces de sécurité en évolution contribue à l’inefficacité – impactant à la fois la performance et le résultat net – tandis que le passage à une approche de sécurité plateformisée peut aider les entreprises à obtenir des temps de réponse et des coûts réduits sans sacrifier l’efficacité de la sécurité.

La complexité de la cybersécurité est une réalité redoutable

L’interconnexion numérique accrue élargit les surfaces d’attaque et peut créer de nouvelles vulnérabilités en matière de cybersécurité. Les cyberattaques deviennent plus sophistiquées et plus difficiles à défendre, tandis que l’IA est utilisée à la fois par les défenseurs et les attaquants, créant une course aux capacités de cybersécurité.

Dans un paysage de menaces en évolution, les dirigeants interrogés estiment que la fragmentation et la complexité de la sécurité coûtent à leurs organisations en moyenne 5 % de leur chiffre d’affaires annuel (5,9% en France). Pour une entreprise avec un chiffre d’affaires annuel de 20 milliards de dollars, cela représente un coût de 1 milliard de dollars pour l’entreprise au total. Ajoutez les coûts des incidents de sécurité, la perte de productivité, les échecs des transformations numériques, les initiatives d’IA bloquées, la perte de confiance des clients et les dommages à la réputation, et les chiffres s’additionnent.

"Les organisations continuent d’être confrontées au renforcement de leur posture de sécurité pour faire face à de nouvelles menaces, tout en étant pressées de réduire la complexité et de diminuer les dépenses", a déclaré Tonio Povoa, CyberSecurity Services Leader IBM Consulting France. "Les responsables de la sécurité doivent permettre l’innovation tout en maintenant la protection des actifs et tirer parti de leurs investissements en cybersécurité pour aider leurs organisations à se développer et à atteindre leurs objectifs métiers"

"Nous avons vu les impacts positifs de l’adoption d’une approche plateformisée de la sécurité et les avantages qu’elle apporte aux organisations. Dans le monde actuel alimenté par l’IA, des partenariats solides sont plus essentiels que jamais », a déclaré Karim Temsamani, President, Next Generation Security, Palo Alto Networks. « IBM et Palo Alto Networks sont alignés sur une vision commune de créer de meilleurs résultats pour nos clients - qu’il s’agisse de valeur, d’opérations ou de sécurité... et la plateformisation les réalise tous. Il ne s’agit pas seulement d’améliorer la fragmentation aujourd’hui, mais de permettre de meilleurs résultats pour l’avenir. "

Principales conclusions des dirigeants d’entreprise interrogés :

52 % des dirigeants (58 % en France) disent que la complexité est le plus grand obstacle à leurs opérations de cybersécurité ;

80 % estiment qu’ils sont sous pression pour réduire le coût de la sécurité, et 41 % disent que la fragmentation de la sécurité a augmenté les coûts d’achat ;

4 organisations non plateformisées sur 5 disent que leurs opérations de sécurité ne peuvent pas faire face efficacement à la quantité de menaces et d’attaques ;

80 % des adoptants de la plateformisation disent qu’ils ont une visibilité complète sur les vulnérabilités et les menaces potentielles ;

Pour les organisations plateformisées, le temps moyen de détection (MTTI) et le temps moyen de confinement (MTTC) des incidents de sécurité sont plus courts de 72 et 84 jours, respectivement.

Améliorer les entreprises avec la plateformisation : libérer le pouvoir de la transformation numérique

Dans le monde actuel, la recherche montre que la sécurité efficace nécessite une plateformisation. Consolider plusieurs outils en une plateforme unifiée ne renforce pas seulement la posture de sécurité, mais permet aux organisations d’obtenir un retour sur investissement (ROI) près de 4 fois meilleur de leurs investissements en cybersécurité, conduisant à la génération de revenus et à une efficacité opérationnelle accrue.

En ce qui concerne l’IA, une approche de plateforme peut également permettre à une organisation de mieux ingérer et analyser les données pour fournir des informations exploitables. Avec 90 % des dirigeants interrogés s’attendant à évoluer, optimiser ou innover avec l’IA dans les deux prochaines années, l’intégration de l’IA dans leurs plateformes peut jouer un rôle crucial dans l’avancement de leur préparation en matière de sécurité. Par exemple, en accélérant l’adoption de l’IA agentique pour la sécurité et en utilisant la plateformisation pour moins de cycles d’investissement ; ou, en utilisant la plateformisation pour créer la gouvernance commune nécessaire pour fournir les capacités d’IA façonnant l’avenir.

En adoptant une approche de plateformisation, les entreprises peuvent aligner les technologies, stimuler l’innovation et prioriser la sécurité comme une exigence commerciale essentielle. Grâce au partenariat stratégique entre IBM et Palo Alto Networks, les entreprises combinent des plateformes de sécurité de premier plan, l’IA et des capacités de transformation pour aider les organisations à naviguer en toute confiance dans leur parcours de transformation numérique, à atteindre leurs résultats souhaités et à générer une valeur commerciale substantielle.

Conseils pour le succès de la plateformisation

Choisissez des partenaires qui simplifient votre mission de sécurité et éliminez ceux qui ne le font pas. Évaluez de manière critique les partenaires actuels et potentiels en matière de technologie, de services et de support, et prenez des décisions difficiles sur où doubler la mise et quand se séparer.

Exécutez votre plan d’action. Organisez des exercices de réponse aux incidents pour évaluer où une plateforme unifiée peut avoir le plus grand impact. Prenez des mesures pour améliorer vos capacités de réponse aux incidents.

Aidez votre entreprise à se préparer à répondre aux menaces en la mettant à l’épreuve. Visitez un champ de tir cybernétique pour préparer les équipes commerciales et techniques à traiter les dernières cybermenaces grâce à un engagement immersif axé sur l’entreprise. IBM et Palo Alto Networks proposent désormais une expérience Cyber Range conjointe à Cambridge, Massachusetts, où les clients peuvent utiliser l’installation pour soutenir l’amélioration continue, la formation et la gestion du changement alors qu’ils transforment leurs modèles d’exploitation de sécurité avec la plateformisation.

Méthodologie de l’étude

Cette étude de l’IBM Institute of Business Value (IBV), menée en collaboration avec Oxford Economics et publiée en partenariat avec Palo Alto Networks, a interrogé 1 000 dirigeants dans 21 industries et 18 pays de juillet à septembre 2024. L’équipe IBM IBV a ensuite analysé les informations et les données des répondants pour faciliter la création d’un « indice de plateformisation », qui mesure l’étendue à laquelle une organisation s’est tournée vers la plateformisation de la sécurité, puis a utilisé cet indice pour déterminer la relation entre la plateformisation de la sécurité et les résultats de sécurité et commerciaux.

L’IBM IBV, le think tank de leadership de pensée d’IBM, combine des recherches mondiales et des données de performance avec l’expertise d’experts de l’industrie et de principaux universitaires pour fournir des informations qui rendent les dirigeants d’entreprise plus intelligents.