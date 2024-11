IBM choisi comme partenaire officiel de la Scuderia Ferrari HP pour l’engagement des fans et l’analyse des données

novembre 2024 par Marc Jacob

Ce partenariat réunit deux marques emblématiques et durables, toutes deux animées par une passion pour l’innovation et un engagement en faveur du progrès. IBM et la Scuderia Ferrari HP concevront, développeront et proposeront des expériences numériques de classe mondiale afin de renforcer plus que jamais le lien entre les passionnés de course automobile et l’écurie.

IBM et la Scuderia Ferrari HP développeront une application mobile entièrement repensée qui sera dévoilée au cours de la saison 2025. Cela comprend l’application de l’expertise d’IBM en matière de technologie et de conseil pour analyser et transformer le volume massif et la variété des données de Ferrari - à la fois actuelles et historiques - en informations et en contenu personnalisés ainsi qu’en fonctionnalités innovantes conçues pour améliorer l’expérience des fans. IBM fournira également sa nouvelle technologie de pointe et ses solutions basées sur les données pour augmenter la vitesse et la production.

« En Formule 1, les secondes comptent, que ce soit sur la piste ou en dehors. La capacité de la Scuderia Ferrari HP à fournir rapidement des informations de classe mondiale à partir de ses nombreuses données ne sera possible que grâce aux avantages de la technologie », a déclaré Jonathan Adashek, Senior Vice President of Marketing and Communications chez IBM. « En réunissant sa base de fans passionnés, sa notoriété historique et les dernières solutions innovantes en matière de données et d’analyse, la Scuderia Ferrari HP se trouve dans une position unique pour accroître son engagement mondial tout en modernisant et en développant ses opérations numériques. »

« Nous sommes fiers de lancer ce partenariat avec IBM, l’une des entreprises les plus prestigieuses au monde en matière de technologie et de conseil », a déclaré Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer chez Ferrari. « Nos deux entreprises partagent des valeurs telles que la recherche de l’excellence et le désir de toujours repousser les limites dans nos sphères d’activité respectives, ainsi que la combinaison de nos technologies et de nos compétences pour atteindre la plus haute qualité et une technologie de pointe. IBM, comme Ferrari, recherche des personnes talentueuses pour développer son équipe et c’est donc le partenaire idéal pour apporter une nouvelle dimension aux passionnés de sport automobile et à nos fidèles fans à un moment où la Formule 1 n’a jamais été aussi populaire auprès des jeunes. La collaboration avec IBM nous permettra d’offrir aux fans de la Scuderia Ferrari HP des expériences sans précédent qui ouvriront les portes de la Scuderia au monde extérieur, ainsi que de collaborer sur de nombreux autres fronts pour créer des initiatives qui généreront de la valeur pour les deux marques.

Depuis plus de 30 ans, IBM s’est associée à certaines des organisations sportives les plus emblématiques - dont Wimbledon, l’US Open, le Masters Tournament et l’ESPN Fantasy Football - travaillant côte à côte pour moderniser leur infrastructure numérique et donner vie à ces événements de renom pour des millions de fans à travers le monde. Ces partenariats s’appuient sur la même technologie de données et d’analyse que celle utilisée par les clients d’IBM dans tous les secteurs pour améliorer l’expérience de leurs propres clients, aider leurs employés à atteindre de nouveaux niveaux de productivité et prendre des décisions commerciales plus éclairées et basées sur les données.