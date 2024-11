IA, capteurs intelligents et technologies embarquées : les clés de la maintenance prédictive

novembre 2024 par Christophe POTTIER chez HDSN

La montée en puissance des technologies au sein des organisations et l’usage toujours plus important d’armoires électriques dans les environnements de tous types : bâtiments, industries, bateaux… mettent à rude épreuve les équipes chargées de la maintenance de ces équipements. En effet, leur bon fonctionnement ne saurait être une option, mais représente un impératif stratégique. Dans ce contexte, une indisponibilité causée par une défaillance électrique engendrerait des pertes d’exploitation et serait synonyme dans certains cas de risques majeurs. Alors, comment faire pour donner une réelle impulsion à une démarche de maintenance prédictive ?

Se baser sur une approche industrielle

Une chose est sûre, au regard de la criticité du sujet de la surveillance des infrastructures stratégiques comme les armoires électriques, il est fondamental de s’appuyer sur des dispositifs industriels conçus spécifiquement à partir de composants éprouvés. En effet, l’innovation ne saurait être le seul critère de sélection, la robustesse des solutions déployée est donc le critère à privilégier pour faire le bon choix.

L’IA et l’approche prédictive en tête de pont

Opter pour une approche tournée vers la prédictivité nécessite une surveillance constante 24/7 des équipements concernés. Il est donc nécessaire de déployer sur sites des dispositifs qui seront intégralement dédiés à cette tâche. Ces derniers, véritables concentrés de technologies, devront ainsi combiner hardware de pointe, électronique embarquée et technologies permettant d’analyser finement des données spécifiques.

L’usage de l’intelligence artificielle combinée à d’autres technologies de captation et de traitement de données est donc crucial pour permettre de capter les signaux faibles qui sont générés par les équipements électriques lorsqu’ils sortent de leur profil de mission, pouvant ainsi conduire à une prochaine défaillance. Les équipes sont alors en mesure d’intervenir rapidement et de manière préventive. Leur charge de travail est alors optimisée et leurs actions beaucoup plus efficientes. Leurs interventions ne se font plus sur des évènements dangereux en cours de propagation : elles sont réalisées avant la propagation de phénomènes dangereux.

Concevoir des dispositifs adaptés à des usages spécifiques

Un autre point à intégrer dans son approche consiste à se doter d’équipements qui pourront parfaitement s’intégrer dans des environnements spécifiques et contraignants : datacenters, flottes maritimes, aéronautique, industries Atex , etc. Cela impose donc de concevoir des dispositifs adaptés qui prendront en compte certains aspects, par exemple l’humidité ou les vibrations, dans les salles des navires. On notera aussi qu’au-delà de ces éléments, l’usage de dispositifs certifiés doit être privilégié (certification CNPP par exemple).

En prenant en compte ces différents éléments, les entreprises pourront donc donner un véritable élan à leur démarche de maintenance prédictive de leurs dispositifs électriques et infrastructures stratégiques.