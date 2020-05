UiPath lance ’UiPath Automation Cloud’

mai 2020 par Marc Jacob

UiPath lance UiPath Automation Cloud, une plateforme d’hyperautomatisation “de bout en bout”. Toujours conforme à sa vision d’Un Robot par Collaborateur, UiPath a développé une plateforme qui met l’automatisation à disposition du plus grand nombre - en impliquant les employés dans le processus d’automatisation et en leur permettant de bénéficier d’un soutien quotidien des robots.

La plateforme de UiPath pour l’hyperautomatisation est la clé pour faire évoluer l’automatisation dans l’entreprise rapidement et efficacement. Les nouvelles capacités développées permettent de prendre en charge toutes les phases du cycle de vie de l’hyperautomatisation (la construction, la gestion et l’exécution de robots avec des outils de découverte de processus et d’analyse d’impact sur les entreprises) et les options de déploiement offrent aux organisations une gestion immédiate de leurs robots.

Les nouvelles fonctionnalités permettent de :

Utiliser l’IA pour analyser les systèmes principaux et les applications grâce à UiPath Process Mining

Traiter les données issues des documents rapidement et avec précision pour garder un avantage compétitif à l’ère du numérique.

Permettre à tous les employés de devenir des Développeurs Citoyens en automatisant leurs propres tâches.

Gagner plus de contrôle et de flexibilité sur les robots assistés avec une nouvelle interface utilisateur.

Centraliser les initiatives sur l’automatisation et augmenter l’engagement des collaborateurs.

Utiliser l’IA pour analyser les façons de travailler.

Appliquer l’IA au flux de travail RPA en quelques minutes.

La solution Saas ouvre les portes au RPA pour toutes les entreprises. Le modèle Saas s’ajoute aux options de déploiement de cloud sur site, privé et public d’UiPath. Cette nouvelle option permet une mise en œuvre d’automatisation rapide, une évolutivité facile, une forte disponibilité et réduit les besoins en infrastructures informatiques - le tout avec un support d’entreprise premier niveau. Elle permet aux organisations de toute taille de démarrer rapidement leur parcours RPA en facilitant la mise en place d’automatisations dans leurs opérations et la gestion en toute sécurité, sans tracas ou coûts supplémentaires d’infrastructures informatiques