iOS 17 : Apple met l’accent sur la cybersécurité

septembre 2023 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité Chez ESET France

Le 5 juin dernier, Apple annonçait la sortie d’iOS 17. Il s’agit d’une sortie majeure qui améliore l’expérience des modules de communication pour le téléphone, FaceTime et les messages, facilite le partage avec AirDrop et offre une saisie plus intelligente qui améliore la vitesse et la précision de frappe.

iOS 17 introduit également de nouvelles expériences avec Journal, une application qui aide les utilisateurs à pratiquer la gratitude, et StandBy, une nouvelle façon d’afficher des informations en coup d’œil lorsque l’iPhone est posé et en charge.

"Avec iOS 17, nous avons rendu l’iPhone plus personnel et plus intuitif en prenant en compte les fonctionnalités sur lesquelles nous comptons tous au quotidien", explique Craig Federighi, vice-président senior de l’Ingénierie Logicielle. "Téléphone, FaceTime et Messages sont au cœur de notre façon de communiquer, et cette version regorge de mises à jour dont nous pensons qu’elles vont plaire à nos utilisateurs. Nous avons également réimaginé AirDrop avec de nouvelles façons de partager, une autocorrection encore améliorée, et nous introduisons de toutes nouvelles expériences avec Journal et StandBy, et bien plus encore."

Benoit Grunemwald - Expert en Cybersécurité chez ESET France réagit :

« Les mises à jour de l’iOS 17 et de l’iPadOS 17 apportent plusieurs améliorations en matière de confidentialité et de sécurité, renforçant ainsi la sécurité de vos appareils. Dans iOS 17, une ID Apple se voit désormais automatiquement attribuer une passkey offrant une alternative aux mots de passe, celle-ci étant plus sécurisée pour se connecter aux comptes. Cette passkey permet aux utilisateurs d’authentifier leur identité à l’aide de Face ID ou Touch ID, éliminant ainsi la nécessité de saisir leur mot de passe traditionnel, qui pourrait potentiellement être faible, compromis ou réutilisé.

Lorsque des mots de passe traditionnels sont encore nécessaires, ils peuvent désormais distribuer les mots de passe et clés d’accès en toute sécurité à ceux qui pourraient également avoir besoin d’un accès, comme les amis et les membres de la famille. Cette fonction permet de partager avec plusieurs personnes les mots de passe de divers services communs, tels que les comptes média, les services publiques, les factures, etc.

iOS 17 est également équipé des derniers correctifs de sécurité. Il est donc essentiel que les utilisateurs d’iOS mettent à jour leurs appareils dès que possible afin de rester protéger au mieux. »