I-TRACING soutenu par le fonds de continuation d’Eurazeo entame une nouvelle phase de croissance

novembre 2024 par Marc Jacob

I-TRACING annonce en 2024 l’entrée d’Oakley dans son capital aux côtés de ses partenaires Eurazeo et Sagard New Gen pour accélérer son développement et bâtir le champion européen de la cybersécurité. Déjà présent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, la société ambitionne de renforcer son positionnement sur ces marchés stratégiques, en particulier en Europe, en explorant de nouvelles opportunités de croissance.

Au cours des trois dernières années, I-TRACING a plus que doublé de taille et prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 150 millions d’euros en 2024. Cette croissance soutenue, d’environ 30 % par an, repose sur une dynamique organique forte et des acquisitions ciblées dans des domaines clés tels que la gestion des identités et des accès, ainsi que la sécurité du Cloud. Ces investissements stratégiques ont permis d’élargir l’offre de services de la société tout en consolidant son empreinte géographique.

L’opération confirme l’engagement de longue date des fondateurs et de l’équipe dirigeante, soutenus par 80 managers et salariés qui réinvestissent significativement dans la société. Eurazeo, actionnaire de référence d’I-TRACING depuis 2021, lève un fond de continuation de 180 millions d’euros et poursuit son accompagnement dans cette nouvelle phase de développement, en co-contrôle avec Oakley Capital, qui rejoint l’aventure. Sagard NewGen réinvestit également en tant qu’actionnaire minoritaire.

Avec cette levée de fonds, I-TRACING réaffirme son ambition de devenir un acteur incontournable sur le marché mondial de la cybersécurité tout en s’appuyant sur l’expertise et l’engagement de ses 700 collaborateurs.

Théodore-Michel VRANGOS, Président et Cofondateur d’I-TRACING, réagit : « Nous sommes ravis d’entrer dans la nouvelle phase de développement

d’I-TRACING, 19 ans après sa création. Depuis 2021, nous avons plus que doublé notre chiffre d’affaires, continué à renforcer notre organisation, recruté plus de 400 talents et accéléré notre croissance internationale, tout en élargissant notre offre de services avec une acquisition dans le domaine de l’Automatisation et la Sécurité du Cloud.

Nous pensons qu’il existe un potentiel significatif pour créer un MSSP de premier plan au niveau européen, par croissance organique et par croissance externe. Nous nous engageons pleinement dans cette nouvelle phase de développement passionnante en réinvestissant de manière significative aux côtés de nos équipes.

Nous sommes convaincus que la combinaison d’Oakley Capital et Eurazeo nous permettra de poursuivre et d’accélérer notre trajectoire de croissance à l’international. Nous continuerons à accompagner durablement nos grands clients français et européens dans tous leurs besoins de cybersécurité, en maintenant nos valeurs, la qualité de notre expertise et notre engagement, dans un environnement attractif pour nos équipes d’experts. »