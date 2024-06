I-TRACING s’associe à Oakley Capital aux côtés d’Eurazeo et Sagard

juin 2024 par Marc Jacob

I-TRACING, pure player français des services de cybersécurité, annonce un partenariat stratégique avec Oakley Capital, fonds d’investissement européen majeur, aux côtés d’Eurazeo et Sagard, ses investisseurs historiques. Cette opération vise à créer un champion européen de la cybersécurité, en capitalisant sur la forte croissance d’I-TRACING, son expertise reconnue et ses ambitions internationales.

Ce nouveau chapitre marque une étape majeure pour I-TRACING, qui ambitionne de devenir le leader incontesté de la cybersécurité en Europe. Avec le soutien d’Oakley Capital, d’Eurazeo et de Sagard, I-TRACING dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour accélérer sa croissance, réaliser des acquisitions ciblées et étendre sa présence géographique. Les fondateurs et l’équipe de direction d’I-TRACING réaffirment leur engagement en réinvestissant aux côtés des nouveaux actionnaires. Ils démontrent ainsi leur confiance dans l’avenir de l’entreprise. Cette opération souligne également le dynamisme du marché de la cybersécurité et la position de leader d’I-TRACING en France et en Europe. Fort de plus de 700 experts et d’une présence internationale croissante, I-TRACING est le partenaire de confiance de plus de 450 entreprises, dont la plupart sont présentes à l’international.

Fondée en 2005, I-TRACING se distingue par son positionnement "one stop shop" et adresse tous les enjeux de cybersécurité des entreprises : CyberDéfense, MDR Services - Managed Detection & Response, Gestion des identités et des accès, Sécurité du cloud, Protection des données, Audit... L’atout majeur d’I-TRACING réside dans son offre unique et premium de services managés SOC (Security Operation Center) 24/7, ces services protègent les environnements complexes de ses clients grâce à un modèle opérationnel international intégré "follow-the-sun" et à la plus grande équipe SOC de niveau 2 et 3 en France.

I-TRACING, dont le siège social est à Paris, emploie plus de 700 experts en cybersécurité. La société dispose de filiales au Canada, à Hong Kong, en Malaisie, en Chine, en Suisse et au Royaume-Uni pour accompagner ses clients à l’international et délivrer ses services SOC "follow-the-sun".

Au cours des trois dernières années, I-TRACING a plus que doublé de taille et vise un chiffre d’affaires d’environ 150 millions d’euros en 2024. Cette croissance organique forte, d’environ 30 % par an, est soutenue par des acquisitions ciblées dans les domaines de la gestion des identités et des accès et de la sécurité du cloud. Elles viennent compléter l’offre de services et l’empreinte géographique d’I-TRACING, notamment en zone DACH avec l’ouverture d’un bureau en Suisse en 2023. Reconnue pour son expertise technique et ses équipes de premier plan, I-TRACING a atteint une taille critique et est le partenaire de confiance de nombreuses grandes entreprises internationales.

L’équipe de management d’I-TRACING, Oakley Capital, l’équipe Small-Mid Buyout d’Eurazeo et Sagard NewGen partagent une ambition commune, celle de bâtir le champion européen des services de cybersécurité. Ils visent ainsi à accélérer la croissance du groupe, capitaliser sur le positionnement de pure-player d’I-TRACING auprès des clients grands comptes et continuer d’attirer les meilleurs talents du secteur.

I-TRACING pourrait s’appuyer sur les vastes réseaux mondiaux d’Oakley Capital, d’Eurazeo et de Sagard, leur expertise sectorielle et leurs capacités de financement pour déployer une stratégie d’expansion ambitieuse. Ce nouveau chapitre s’accompagnerait également d’une stratégie active de croissance externe, avec plusieurs acquisitions identifiées dans des domaines d’expertise cyber spécifiques et des zones géographiques complémentaires.

Au total, plus de 420 millions d’euros seraient investis en intégrant les investissements du management d’I-TRACING, d’Oakley Capital, d’Eurazeo et de Sagard NewGen. La réalisation de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires requises.

Selon les termes de cet accord, I-TRACING serait valorisé à plus de 500 millions d’euros.

Théodore-Michel Vrangos, Président d’I-TRACING, déclare : « Nous serions ravis d’entrer dans cette nouvelle phase de développement d’I-TRACING pour écrire un nouveau chapitre de notre parcours, 19 ans après sa création. Depuis 2021, nous avons plus que doublé notre chiffre d’affaires, continué à structurer notre offre, renforcé notre organisation, recruté plus de 400 talents, accéléré notre croissance internationale et élargi notre offre de services avec une acquisition dans le domaine du Cloud Security. Nous pensons qu’il existe un potentiel significatif pour créer un MSSP de premier plan au niveau européen, par croissance organique et par croissance externe. Nous nous engageons pleinement dans cette nouvelle phase de développement passionnante, avec l’objectif de réinvestir de manière significative aux côtés de nos équipes et d’accueillir de nouveaux salariés et managers au capital. Nous sommes convaincus que la combinaison d’Oakley Capital et d’Eurazeo en tant qu’investisseurs institutionnels avec des profils complémentaires et un alignement d’intérêt nous permettrait de poursuivre et d’accélérer notre croissance à l’international. Nous continuerons à accompagner durablement nos grands clients français et européens dans tous leurs besoins de cybersécurité, en maintenant nos valeurs et notre état d’esprit, la qualité de notre expertise et notre engagement, et un environnement attractif pour nos équipes d’experts. »

Pierre Meignen, Partner & Head d’Eurazeo Small-mid buyout, déclare : « Nous sommes fiers du partenariat solide et renforcé avec l’équipe d’I-TRACING au cours de ces trois dernières années, confirmé par le positionnement de la société en tant que premier MSSP indépendant en France, et nous serions ravis de renouveler cette collaboration tout en accueillant Oakley Capital à bord. Nous pensons que le prochain chapitre de l’histoire d’I-TRACING, avec comme objectif de bâtir un pure-player européen de services de cybersécurité, correspond parfaitement à la stratégie Small-Mid Buyout d’Eurazeo. Nous sommes impatients de continuer à soutenir activement l’équipe dans cette nouvelle phase de développement. »

Peter Dubens, Fondateur et Managing Partner d’Oakley Capital, souligne : « I-TRACING est une entreprise que nous suivons depuis de nombreuses années. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de nous associer à Théodore et à ses cofondateurs pour cette nouvelle phase passionnante de l’histoire de l’entreprise. Les moteurs de croissance de ce marché sont structurels et à long terme et nous pensons qu’I-TRACING continuera à prospérer en tant que partenaire de choix pour les entreprises de premier ordre à travers l’Europe, en s’appuyant sur ses capacités techniques inégalées. »

Agnès Huyghues Despointes, Partner, Sagard NewGen, déclare :

« Nous félicitons l’ensemble de l’équipe d’I-TRACING pour le travail exceptionnel et les performances réalisées au cours des trois dernières années et les remercions de la confiance accordée à Sagard NewGen. Nous serions ravis de prolonger ce partenariat aux côtés d’Eurazeo et d’Oakley Capital et de continuer à apporter notre expertise sectorielle et nos réseaux commerciaux à l’équipe. »