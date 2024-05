I-TRACING rejoint le Top 10 Mondial des experts certifiés Swift

mai 2024 par Marc Jacob

En tant que fournisseur mondial dans les services de messageries financières, SWIFT exploite un réseau de plus de 11 000 institutions financières, salles de marché et grandes entreprises dans plus de 200 pays. La dimension colossale ainsi que la nature de ses activités exposent les clients connectés au réseau à des menaces de cyberattaques toujours plus importantes.