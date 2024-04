I-TRACING devient le premier prestataire de services de cybersécurité qualifié PAMS et obtient le Visa de sécurité de l’ANSSI

avril 2024 par Patrick LEBRETON

I-TRACING, pure-player français des services de cybersécurité, accompagne plus de 400 entreprises leaders à travers le monde. Il est désormais le premier prestataire à se voir décerner un Visa de Sécurité de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) pour la qualification PAMS (Prestataires d’Administration et Maintenance de SI Sécurité) de son service de Support & Services Managés.

La qualification PAMS de l’ANSSI identifie les acteurs de cybersécurité de confiance capables d’assurer l’administration et la maintenance d’un système d’information de manière sécurisée, au travers d’une infrastructure PAMS spécifique et de procédures rigoureuses. Cette reconnaissance offre ainsi aux clients d’I-TRACING des garanties quant à sa capacité à réaliser ses prestations de services managés avec le meilleur niveau de sécurité, notamment pour se prémunir contre les menaces et risques de compromission.

Le Visa de sécurité ANSSI pour la qualification PAMS a été obtenu le 25 avril 2024 à la suite d’un audit technique et documentaire approfondi, ainsi que d’une phase d’expérimentation du référentiel PAMS initiée dès 2021. Ce processus rigoureux a nécessité une adaptation des processus internes et le déploiement d’un SI dédié répondant aux exigences PAMS. Cette qualification exigeante fait suite à une évaluation de la conformité vis-à-vis du référentiel PAMS, incluant la vérification de la conformité des prestations, ainsi que la conformité au référentiel d’exigences des locaux et du système d’information utilisés dans le cadre d’activités d’administration d’un SI client. Les points de contrôle du référentiel sont nombreux et couvrent en particulier la sécurité générale de l’infrastructure PAMS, la sécurité des bâtiments, les démarches de mise en œuvre du service, la documentation relative à PAMS, ainsi que le niveau de sensibilisation et d’engagement éthique des employés.

Le Visa de sécurité ANSSI pour la qualification PAMS du service de Support & Services Managés d’I-TRACING atteste de la capacité d’I-TRACING à opérer des activités d’administration de manière sécurisée et permet à la société d’accompagner les entreprises internationales dans la protection de leur SI. Les activités concernées incluent notamment la sécurisation des infrastructures cybersécurité sensibles comme le SOC et CERT, la gestion des accès à privilèges, la protection de l’Active Directory Tier 0, ou les SI industriels.