i-PRO prône l’utilisation de pratiques responsables en matière d’IA dans le domaine de la sécurité physique

avril 2024 par i-PRO

À l’horizon 2026, Gartner prévoit que 50 % des gouvernements du monde entier imposeront l’utilisation d’une IA responsable à travers des réglementations, des politiques et la nécessité de protéger la confidentialité des données. Alors que ces lignes directrices sont en cours d’élaboration, l’IA poursuit son évolution à un rythme soutenu. Leader mondial des solutions de sécurité professionnelle pour la surveillance et la sécurité publique, i-PRO Co, Ltd. (anciennement Panasonic Security) souligne l’importance fondamentale des pratiques éthiques et responsables en matière d’IA dans le domaine de la sécurité physique.

Conscient de l’impact profond de l’IA sur la société, i-PRO s’est toujours attaché à promouvoir un environnement favorisant une utilisation responsable et éthique de l’IA. À cet effet, i-PRO a formulé ses Principes éthiques pour l’IA, créant un cadre destiné à équilibrer le progrès de la technologie de l’IA avec la responsabilité sociale et les considérations éthiques.

Les Principes éthiques pour l’IA d’i-PRO reposent sur les préceptes majeurs suivants :

1. Amélioration de la qualité de vie et promotion d’une société plus sûre et plus sécurisée :

i-PRO s’applique à créer une valeur durable contribuant à la sûreté et la sécurité de la société grâce à des efforts constants en recherche et développement dans le domaine de l’IA. L’entreprise évaluera en permanence l’impact humain, sociétal et environnemental de ses produits et services d’IA afin de continuer à améliorer son offre technologique.

2. Protection des droits de l’homme et de la vie privée : i-PRO œuvre en priorité pour la protection des droits de l’homme fondamentaux dans le cadre du développement et du déploiement de solutions d’IA. Le respect des principes de protection des données et de la vie privée guide tous les aspects de nos activités. Nous appliquons des protocoles d’autorisation et d’authentification rigoureux pour protéger les données sensibles dans nos applications pilotées par l’IA. En outre, nous nous engageons à fournir à nos clients des outils intégrés afin de faciliter la mise en conformité avec les réglementations en matière d’IA en constante évolution.

3. Transparence et équité : i-PRO s’engage à respecter les principes de transparence et d’équité, favorisant la diversité et l’égalité afin de lutter contre les préjugés, la discrimination et les pratiques déloyales pouvant découler de l’utilisation de l’IA. Nous y parviendrons en testant systématiquement et minutieusement nos modèles d’IA afin de renforcer la confiance dans leurs performances et d’atténuer les risques.

4. Éducation et formation : En tant que moteur du développement de solutions d’IA, i-PRO poursuivra ses efforts pour sensibiliser son personnel, ses partenaires, ses clients et l’industrie en général au pouvoir, au potentiel et à la considération éthique de l’IA dans l’environnement de la sécurité physique. En encourageant la collaboration et en établissant un dialogue ouvert avec les principales parties prenantes, i-PRO sera en mesure de relever les défis à venir et d’apporter des changements significatifs au sein de l’écosystème de l’IA.

« Nous pensons que les solutions d’IA peuvent améliorer l’automatisation et éclairer les décisions, mais estimons que cela ne doit pas se faire au détriment d’une utilisation responsable, de normes éthiques ou du respect de la vie privée », a déclaré Masato Nakao, PDG d’i-PRO. « Alors que le secteur de la sécurité physique continue d’embrasser les promesses de l’IA, il nous tarde de collaborer avec nos collègues du secteur, nos partenaires et nos clients pour encourager une culture de développement et d’utilisation responsables de l’IA. »

En défendant des principes éthiques, i-PRO s’efforce d’établir une nouvelle norme d’intégrité dans le secteur de la sécurité physique, réaffirmant son engagement indéfectible en faveur de la sûreté, de la sécurité et du bien-être de la société.