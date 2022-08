i-PRO inaugure son nouveau siège social mondial à Tokyo

août 2022 par Marc Jacob

Manifestant les plans de croissance ambitieux de la société depuis qu’elle est devenue indépendante de Panasonic, i-PRO Co., Ltd. spécialiste des solutions de sécurité professionnelles pour la surveillance et la sécurité publique annonce l’ouverture d’un nouveau siège mondial ultramoderne à Tokyo. Dans le même temps, elle déménage et agrandit également son centre de R&D à Fukuoka.

Situé dans le quartier d’affaires dynamique de Shinagawa, le nouveau siège d’i-PRO deviendra un nouveau pôle central pour présenter les dernières innovations technologiques de l’entreprise par le biais de démonstrations interactives, de sessions de formation, de classes de certification et de présentations. Les nouveaux bureaux comprendront des espaces de travail créatifs avancés et pourront facilement accueillir les clients, partenaires et investisseurs afin de découvrir le nouvel esprit i-PRO.

Le nouveau siège mettra en valeur les dispositifs informatiques d’i-PRO et illustrera les deux piliers clés de l’entreprise : la mise en place d’une plateforme ouverte et l’activation de la vitesse et de l’agilité dans sa stratégie de commercialisation.

Le nouveau centre de R&D d’i-PRO sera situé à Fukuoka, une ville réputée pour être un centre d’innovation et d’excellence technologique, ce qui en fait un lieu privilégié pour i-PRO pour recruter dans le vivier de talents jeunes et dynamiques de la région.