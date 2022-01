i-PRO dévoile les nouvelles caméras fisheye

janvier 2022 par Marc Jacob

Premiers modèles de la série S à pouvoir exécuter jusqu’à trois applications avec « Deep Learning », ces nouvelles caméras font désormais office de référence dans leur catégorie. La caméra de sécurité d’aujourd’hui est un produit intelligent, adapté à une multitude d’utilisations et aux besoins d’analyses des professionnels. Elle peut exécuter toutes les applications du package logiciel d’analyse i-PRO (pré-installées) et d’autres applications i-PRO comme le Privacy Guard pour la protection des données des individus. Ces nouvelles caméras sont également compatibles avec des applications tierces développées grâce au kit de développement logiciel (SDK).

Le package comprend des outils d’analyse IA gratuits qui peuvent être utilisés pour la détection des mouvements, la cartographie thermique, le comptage des individus et des véhicules et l’identification des files d’attente, par exemple en cas de forte affluence dans un magasin. Grâce aux excellentes capacités d’IA des caméras, avec des images de haute qualité à 360° jusqu’aux bords du cadre, il est possible de réaliser des analyses en temps réel très efficaces et encore plus précises et d’éviter certains problèmes fréquents, comme la confusion entre deux personnes marchant côte à côte.

Pour tirer le meilleur parti des données générées, les utilisateurs des caméras ont accès à un tableau de bord convivial et intuitif : utilisé en parallèle de leur système de gestion vidéo, il permet de visualiser et de gérer les analyses de plusieurs caméras i-PRO, ainsi que le plug-in gratuit i-PRO Multi-AI System qui gère les alarmes provenant du matériel i-PRO. Compatible avec n’importe quel protocole standard comme ONVIF et MQTT[1], il permet également de se connecter à des tableaux de bord tiers.

Les six nouvelles caméras de la série S sont désormais disponibles.