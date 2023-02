i-PRO dévoile la caméra multi-capteurs et PTZ d’extérieur

février 2023 par Marc Jacob

i-PRO Co. Ltd. ajoutera bientôt une nouvelle caméra multidirectionnelle et PTZ à sa gamme multi-capteurs. WV-X86531-Z2 est la caméra multi-capteur et PTZ d’extérieur la plus petite et la plus légère de sa catégorie. Elle se distingue également par de puissantes capacités d’AI embarquée et des fonctions de cybersécurité avancées, et résiste au vandalisme pour s’adapter à des utilisations variées.

Une caméra multi-capteurs est idéale pour couvrir des zones étendues en conservant un niveau de qualité élevé et une haute efficacité ; en l’associant à une puissante caméra PTZ, i-PRO offre le meilleur des deux mondes aux professionnels de la sécurité. Les caméras multi-capteurs et PTZ traditionnelles sont souvent des modèles lourds et encombrants, relégués aux utilisations en extérieur et aux emplacement surélevés. Approuvée pour une utilisation en extérieur et résistante au vandalisme, la nouvelle caméra d’extérieur WV-X86531-Z2 est presque deux fois plus légère que les modèles multi-capteurs et PTZ concurrents. Avec un poids plume de 3,8 kg et des dimensions de 250 x 195 mm, c’est actuellement le modèle le plus compact de sa catégorie. Pour les opérateurs, cette petite taille permet de choisir des emplacements moins hauts et d’améliorer les angles de vue pour de meilleures performances IA.

En plus du capteur PTZ 2 MP, la caméra prend également en charge jusqu’à quatre multi-capteurs 5 MP. Chacun de ces multi-capteurs est doté d’une longueur focale de 3,2 mm et d’un champ de vision à 97° qui offre une vue panoramique jusqu’à 360°. La caméra PTZ de suivi automatique présente un zoom optique 21x et une longueur focale de 4,0 à 84,6 mm. Entièrement intégrée, celle-ci évite de devoir réaliser un double assemblage et d’effectuer un étalonnage entre la caméra multi-capteurs et la caméra PTZ pour régler l’angle de vue.

Analytique IA et suivi automatique

WV-X86531-Z2 est la seule caméra multi-capteurs et PTZ actuellement disponible avec des fonctions d’analytique IA embarquée. Elle prend en charge quatre applications uniques côté multi-capteurs et deux applications uniques côté PTZ pour des notifications et des investigations ultra-précises. Une série d’outils d’analytique IA gratuits sont préinstallées sur ce nouveau modèle. La détection d’objets basée sur l’IA permet de passer des objectifs multidirectionnels à la caméra PTZ en toute fluidité, tout en s’assurant que la caméra PTZ reste concentrée sur le sujet grâce au suivi automatique IA. Les opérateurs peuvent également tracer un cadre autour d’un objet dans l’image multi-capteurs et diriger la caméra PTZ vers cet emplacement, pour une inspection plus approfondie en suivi automatique.

Par exemple, un opérateur de sécurité peut utiliser le plug-in d’investigation Active Guard d’i-PRO avec des alertes SGV pour diffuser une notification lorsqu’une personne portant une chemise rouge et des chaussures marron fait son entrée dans un bâtiment. La caméra multi-capteurs et PTZ i-PRO garantit une couverture en continu et à 360°, et compare chaque objet aux critères de recherche sélectionnés. Lorsqu’une personne correspondant à ces critères déclenche une alerte, le système zoome automatiquement sur cette personne pour vérifier qu’il s’agit bien de l’individu recherché.

Hautes performances en conditions de faible luminosité

Les couleurs jouent un rôle capital pour l’identification et le suivi des objets : les caméras multi-capteurs ont été conçues pour prendre en charge un éclairage minimum de 0,12 lux, tandis que la caméra PTZ s’adapte à un éclairage jusqu’à 0,011 lux. De cette façon, le nouveau modèle i-PRO permet d’obtenir des images en couleurs dans des environnements de très faible luminosité. Pour la plupart des utilisations (y compris les investigations de précision), il n’est pas recommandé d’utiliser une fonction infrarouge, car celle-ci fait passer la caméra en noir et blanc. Ce nouveau modèle est conçu pour optimiser la luminosité ambiante issue d’autres sources.

Cybersécurité et résistance à l’environnement et au vandalisme

La caméra WV-X86531-Z2 contient un chiffrement conforme à la norme FIPS 140-2 niveau 3 en matière de cyber-résilience, ainsi qu’un certificat numérique GlobalSign. Le nouveau modèle i-PRO est certifié IP66, IP67 et IK10, et peut donc être installé dans de nombreux environnements intérieurs et extérieurs en toute flexibilité, sans risquer d’être endommagé (environnement ou vandalisme).

Simplicité d’installation et durabilité

Le modèle WV-X86531-Z2 fonctionne avec un seul câble LAN (avec alimentation PoE++) et seulement deux licences SGV. Son poids plume et son système de montage à crochet permettent aux installateurs de gagner un temps précieux en suspendant et en enclenchant le boîtier en toute simplicité. Pour encore plus de polyvalence et de discrétion en intérieur, des accessoires permettent notamment d’utiliser un support pour intégration au plafond, réduisant ainsi la hauteur du boîtier d’environ 30 %. Pour les environnements à plafond bas, les optiques multi-capteurs sont dotés d’un mécanisme de réglage d’angle vertical qui leur permet de s’adapter aux besoins particuliers de chaque installation.

De nombreuses caméras PTZ utilisent un mécanisme à courroie qui se dégrade au fil des utilisations : à mesure que la courroie se détend, la caméra perd en précision dans ses mouvements de rotation. Les caméras PTZ i-PRO ont donc été conçues avec un mécanisme à engrenage pour garantir la fiabilité des rotations et rendre une maintenance quotidienne superflue.

Le modèle WV-X86531-Z2 comprend quatre multi-capteurs, tandis que le modèle WV-X86530-Z2 en contient trois. Les deux modèles sont disponibles en noir ou en blanc. Toutes les caméras multidirectionnelles i-PRO sont conformes à la NDAA.