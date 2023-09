i-PRO Co. Ltd. annonce le lancement de 24 nouvelles caméras dômes compactes

septembre 2023 par Marc Jacob

i-PRO Co. Ltd. annonce le lancement de 24 nouvelles caméras dômes compactes. Les nouveaux modèles ont une couverture plus importante, des options de déploiement flexibles et une protection anti-vandalisme, ce qui permet d’offrir une expérience IA avancée pour tous les budgets.

Disponibles dans des résolutions de 2 MP et 4 MP, ces caméras sont intégrées dans des dômes extrêmement compacts et bénéficient du niveau de cybersécurité le plus élevé. Petits, mais performants, les modèles des séries X et S prennent en charge jusqu’à deux applications d’analyse IA, ce qui représente la plus vaste gamme de fonctionnalités d’analyse du secteur. Comme toutes les caméras i-PRO, la nouvelle gamme de dômes compacts est entièrement conforme à la norme NDAA et TAA.

L’angle de vue de ces nouveaux modèles a par ailleurs été élargi pour permettre la surveillance d’une plus grande zone sans angles morts. Les caméras disposent d’un champ de vision horizontal et vertical atteignant 132°, le plus large du marché. Les fonctionnalités d’analyse vidéo avancées avec accès à IA VMD et Active Guard d’i-PRO permettent aux principaux systèmes de gestion vidéo tels que Genetec, Milestone et Video Insight d’i-PRO de recevoir les métadonnées descriptives requises pour des investigations ou des alertes en temps réel. La LED infrarouge intégrée optimise les performances en conditions de faible luminosité pour garantir la capture d’images même dans l’obscurité, tandis que le microphone intégré facilite l’enregistrement ou l’analyse audio.

Série X : idéale pour le transport grâce à son design durci et à ses nombreuses fonctionnalités

Conçus pour une utilisation dans des environnements de transport difficiles comme les trains ou les bus, les modèles de la série X offrent toutes les fonctionnalités nécessaires pour éviter les vibrations et garantir des séquences vidéo de qualité exceptionnelle pour des analyses précises. Des analyses anonymes basées sur l’IA, telles que la détection d’occupation et le comptage de personnes, sont disponibles gratuitement pour aider à mieux gérer les environnements de transport. Les nouvelles caméras dômes offrent une fréquence d’images élevée (60 ips) pour des mouvements fluides et des performances exceptionnelles sous faible luminosité (.02 lux à 30 IRE). Elles assurent ainsi une surveillance précise même en cas de variation soudaine de conditions de luminosité, par exemple lorsque des véhicules se déplacent dans différents environnements lumineux. Elles sont équipées de connecteurs M12 et RJ45 robustes, sont résistantes au vandalisme (norme IK10), et disposent d’un indice de protection IP66 contre la poussière et la pénétration d’eau La série X est également conforme à la norme IEC et prend en charge les normes EN45545 et EN50155-TX.

Série S : idéale pour des grands espaces avec des angles morts

À l’instar de la série X, les dômes compacts de la série S proposent les fonctionnalités d’analyse IA les plus vastes du marché, y compris la détection des personnes et des véhicules avec des attributs, la détection de changement de scène, les analyses audios, la détection d’occupants, et AI Privacy Guard en plus de l’analyse traditionnelle de la détection de mouvements. Les caméras sont par ailleurs résistantes au vandalisme (norme IK10) et disposent d’un niveau de protection IP66 contre la poussière et la pénétration d’eau.

Dotés des fonctions de cybersécurité les plus avancées du marché, les modèles des séries X et S sont certifiés FIPS 140-2 niveau 3 pour une protection robuste contre l’accès de tiers.

Les caméras de la série U d’i-PRO offrent un excellent rapport qualité-prix pour tous types de projets économiques ne nécessitant pas de fonctionnalités IA, d’angles de vue étendus, de besoin de protection sécurisée d’éléments, ou de performances avancées en conditions de faible luminosité, Équipés des dômes les plus fins du marché et convenant à une utilisation extérieure, les modèles de la série U sont résistants au vandalisme (norme IK10) et disposent d’un niveau de protection IP66 contre la poussière et la pénétration d’eau.