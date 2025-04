Hyland nomme Malte Dieckelmann, Senior Vice President of Sales pour les régions EMEA et APAC

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Hyland a nommé Malte Dieckelmann au poste de Senior Vice President of Sales pour les régions EMEA et APAC. Malte Dieckelmann fait partie de la nouvelle salve de recrutement menée par Hyland afin d’accompagner son évolution stratégique sur différents marchés, aux côtés de Tara Francois nouvellement nommée Sernior Vice President Global Presales et Thomas Bailey nommé en tant que Senior Vice President North American Commercial.

Basé à Munich, Malte Dieckelmann possède plus de deux décennies d’expérience dans la direction de ventes internationales, avec une expertise confirmée dans le développement de marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Par le passé, il a exercé des fonctions de direction chez Rockwell Automation, IBM, Microsoft et Oracle. Avant de rejoindre Hyland, il était VP Enterprise Software Sales EMEA chez Rockwell Automation, où il a pu mener des initiatives de croissance sur de nouveaux marchés tels que l’Irlande, la Pologne et le Moyen-Orient.