HYCU® obtient la note de 5 étoiles dans le guide des programmes partenaires 2025 de CRN

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

HYCU, Inc a été honorée par CRN , une marque de The Channel Company, avec un prix 5 étoiles dans le 2025 Partner Program Guide Details de CRN. Ce guide annuel constitue une ressource essentielle pour les fournisseurs de solutions qui recherchent des programmes de partenariat avec des fournisseurs qui correspondent à leurs objectifs commerciaux et offrent une forte valeur ajoutée aux partenaires.

Le soutien et les ressources proposés par les fournisseurs technologiques dans le cadre de leurs programmes partenaires sont des critères décisifs pour les prestataires de solutions lorsqu’ils choisissent avec quels fournisseurs IT, prestataires de services ou distributeurs collaborer pour bâtir des solutions technologiques d’excellence. Des éléments comme les incitations financières, le soutien aux ventes et au marketing, la formation et les certifications, le support technique, entre autres, peuvent distinguer les fournisseurs et jouer un rôle clé dans la croissance et la rentabilité à long terme de leurs partenaires.

Le prix 5 étoiles est une reconnaissance d’élite décernée aux entreprises ayant construit leurs programmes partenaires autour des éléments clés nécessaires à l’établissement de partenariats pérennes, rentables et fructueux.

Pour le guide 2025, l’équipe de recherche de CRN a évalué les fournisseurs sur la base des critères suivants : exigences du programme, formations et éducation proposées aux partenaires, support avant et après-vente, programmes marketing et ressources, support technique et communication.

Le Global Partner Program de HYCU a été reconnu pour la cinquième année consécutive comme un programme 5 étoiles. Avec plus de 80 intégrations d’applications SaaS et de services cloud, un nouveau portail partenaires et des améliorations apportées à la plateforme HYCU® R-Cloud™, plusieurs fois récompensée, les partenaires bénéficient désormais de nouvelles solutions, d’un support à la formation et de certifications pour soutenir leurs efforts de mise sur le marché. Ces capacités élargies permettent aux plus de 400 partenaires mondiaux de HYCU de répondre aux défis persistants en matière de protection et de récupération des données, que ce soit sur site, en multi-cloud ou dans des applications SaaS.

« Figurer dans le guide 2025 du programme partenaires de CRN met en lumière l’engagement de ces fournisseurs technologiques à évoluer avec les prestataires de solutions, à favoriser l’innovation et à soutenir une réussite mutuelle », déclare Jennifer Follett, vice-présidente, Contenu États-Unis et rédactrice en chef exécutive chez CRN, The Channel Company. « Ce projet annuel essentiel permet aux prestataires de solutions d’identifier les fournisseurs déterminés à faire progresser leurs programmes partenaires et à répondre aux besoins commerciaux toujours changeants du channel et des clients finaux. Le guide fournit une analyse approfondie de la valeur propre à chaque programme partenaire, afin que les prestataires puissent prendre des décisions de partenariat stratégiques en toute confiance. »