HYCU® nommée visionnaire dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration d’entreprise.

Paris, 8 août 2024 - HYCU, Inc, leader de la protection moderne des données pour les services on-prem, cloud et SaaS, et l’une des entreprises à la croissance la plus rapide du secteur, a annoncé aujourd’hui qu’elle a été nommée Visionnaire dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration d’entreprise. La société a été nommée Visionnaire pour la troisième année consécutive dans ce rapport.

HYCU R-Cloud est une plateforme SaaS intégrée et primée qui offre une sauvegarde automatisée de classe entreprise, une restauration granulaire, une migration de données et une reprise après sinistre sur des plateformes sur site, multi-cloud, des services cloud et des applications SaaS. R-Cloud est une véritable solution SaaS native. HYCU R-Graph est un composant clé de HYCU R-Cloud. R-Graph permet la découverte et la visualisation des données, en prenant en charge plus de 70 sources de données à travers IaaS, DBaaS, PaaS et SaaS.

Au cours de la période d’évaluation, HYCU a introduit plusieurs innovations clés, notamment :

Prise en charge élargie du cloud : HYCU a étendu la couverture des services AWS, Azure, Google Cloud et SaaS avec l’ajout de restaurations instantanées de données et de configuration pour plusieurs services AWS, notamment Amazon Aurora, AWS IAM, Amazon DynamoDB et AWS Lambda. En outre, HYCU a étendu la couverture pour Google AlloyDB, Google BigQuery, Google CloudSQL, Google Cloud AppEngine, Google Cloud Artifacts, Google Cloud Functions, Google Cloud Run, ainsi que Azure Compute, Azure Gov Cloud, Nutanix NC2 sur AWS, et Nutanix NC2 sur Azure.

Support d’intégration SaaS élargi : HYCU a ajouté la prise en charge des applications SaaS, notamment Asana, Atlassian Confluence, Atlassian Jira Service Management, Atlassian Jira Asset Management, Atlassian Jira Config Management, Atlassian Jira Software, Atlassian Jira Work Management, Atlassian Product Discovery, Atlassian Trello, ClickUp, Docusign, GitHub, GitLab, Google Workspace, Microsoft 365, Miro, monday. com, Notion, Okta CIAM, Okta Workforce Identity Cloud, Salesforce, Typeform, Terraform, et d’autres encore, pour permettre de protéger les applications modernes et les microservices associés dès la conception initiale et tout au long du cycle de vie de l’application.

Avancées avec HYCU R-Graph : HYCU a introduit plusieurs nouvelles capacités dans R-Graph, notamment des options de visualisation personnalisables et des aperçus des capacités de protection des applications natives, prenant en charge de nombreuses sources de données PaaS, IaaS, DBaaS et SaaS de premier plan.

Initiative HYCU Generative AI : En janvier 2024, HYCU a facilité l’extension de HYCU R-Cloud à de nouvelles sources de données pour aider à protéger les données à l’échelle et à couvrir efficacement de nouvelles sources de données en intégrant l’assistant d’IA d’Anthropics, Claude, à R-Cloud. Cette initiative a redéfini le processus de développement des intégrations de protection des données et a permis aux partenaires de développement de créer des intégrations SaaS facilement et efficacement. Cette innovation a également permis de réduire le temps nécessaire à la création de nouveaux modules de protection des données, qui est passé de plusieurs mois à quelques heures.