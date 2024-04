Huawei Cloud annonce sa conformité au Code de conduite cloud de l’UE

avril 2024 par Marc Jacob

Huawei Cloud annonce sa conformité au Code de conduite cloud de l’UE pour ses services cloud dédiés au marché européen, gage de son engagement à maintenir les normes les plus élevées en matière de confidentialité et protection des données privées, telles que définies par le RGPD.

Approuvé il y a près de 3 ans par le Comité européen de la protection des données (CEPD - European Data Protection Board), le Code de conduite cloud de l’UE constitue aujourd’hui le cadre de référence des programmes de conformité de l’ensemble du secteur du cloud. Sa mise en œuvre a fortement contribué à une amélioration générale de la transparence, offrant un outil très précieux aux utilisateurs dans leur processus d’évaluation des risques.

La décision de se mettre volontairement en conformité avec le Code de conduite cloud de l’UE fournit aux utilisateurs de Huawei Cloud une preuve juridique de son engagement à respecter les normes de sécurité et de transparence du traitement de leurs données à l’échelle de l’Union européenne tout entière. Cet engagement à mettre en œuvre des mesures efficaces de protection des données personnelles constitue un préalable à une large diffusion de services cloud dignes de confiance.

Gabriela Mercuri, Directrice générale de SCOPE Europe, l’organe de contrôle du Code de conduite cloud de l’UE, a déclaré : « En tant que solution phare pour la mise en conformité avec le RGPD, le Code de conduite cloud de l’UE joue un rôle capital dans la mise en place de mesures techniques et organisationnelles harmonisées. Aussi la décision de nouveaux prestataires de se mettre en conformité avec cet outil incomparable constitue-t-elle une excellente nouvelle. L’intégration de Sparkoo Technologies Ireland Co., Limited (sous la marque « Huawei Cloud ») au sein de cet écosystème favorise la mise en place d’un environnement numérique sûr et transparent dans l’Union européenne tout entière. »