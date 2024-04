HRC et SOLUTYS Group scellent un partenariat stratégique

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Objectif de cette alliance (technologique & commerciale) entre le groupe leader sur la Supply Chain SAP et le spécialiste de l’intégration de solutions de traçabilité et de mobilité professionnelle : une dizaine de références communes d’ici fin 2024

Attachées à valider chacune des étapes de ce partenariat stratégique, les deux sociétés ont pris le temps de collaborer sur différents projets ces 3 dernières années - pour des clients industriels ainsi que des acteurs de l’agroalimentaire - avant de conclure cet accord de partenariats technique et commercial, signé officiellement en mars. Depuis 2021, les équipes d’HRC et de SOLUTYS Group ont ainsi pu constater, au fil de leurs échanges, de vraies convergences quant à leurs conceptions et leurs approches métiers, et attester d’un réel « ADN » commun : l’une et l’autre étant « customer centric », proposant des solutions à fortes valeur ajoutées, s’adressant à la cible ETI/Grands Comptes, et partageant les mêmes fondamentaux managériaux.

Ce rapprochement s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement à 4 ans (2024/2027), pour ces entreprises au niveau de maturité aujourd’hui comparable : la première projetant de devenir le leader de la Supply Chain SAP en France quand la seconde ambitionne, elle, d’étendre son périmètre géographique et de devenir l’un des leaders européens du secteur de l’intégration de solutions de traçabilité et de mobilité digitale professionnelle.

Concrètement, selon les termes de cet accord, HRC et SOLUTYS Group s’engagent à combiner leurs compétences afin de pouvoir accompagner leurs clients de bout en bout, et ainsi de mieux les servir en leur faisant gagner un temps considérable. Les deux entités vont allier leurs forces commerciales et organiser des actions et événements joints sur leurs cibles communes, afin d’évangéliser sur leurs solutions et services.

Côté « technologique », HRC et SOLUTYS Group prévoient de mettre rapidement en place une cellule de veille sur toutes les solutions & innovations (hardware et software) liées à leurs activités respectives : IA, robotisation, automatisation, supply chain, etc.

Last but not least, les deux entreprises entendent mettre à profit leurs expertises et leurs maîtrises techniques pour proposer dans les toutes prochaines semaines une offre (pré)packagée inédite (incluant la location matériels & logiciels), destinée à des entreprises souhaitant déployer, simplement et rapidement, leur solution de gestion d’entrepôts.