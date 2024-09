HPE nommé leader dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour les plateformes de stockage primaire

septembre 2024 par Marc Jacob

La stratégie de HPE consiste à simplifier et protéger la gestion des données structurées et non structurées, des applications et des charges de travail de la périphérie au cloud, le tout avec une expérience cloud cohérente et pilotée par l’IA. HPE poursuit l’exécution de sa stratégie avec la consolidation de son portefeuille de stockage sur l’architecture HPE Alletra Storage MP, associée à une expérience de gestion unifiée du cloud fournie par HPE GreenLake.

Au cours de cette année, HPE a accéléré cette évolution vers une plateforme de stockage hybride en cloud avec l’introduction de plusieurs solutions et services innovants :

• Une plateforme de stockage désagrégée et évolutive : HPE GreenLake for Block Storage construit sur HPE Alletra MP est la seule plateforme de stockage désagrégée et évolutive avec une garantie de disponibilité des données de 100 %. En s’appuyant sur cette architecture unique, HPE GreenLake for Block Storage apporte une expérience intuitive pilotée par l’IA à travers le cloud hybride, une mise à l’échelle efficace et une résilience et des performances extrêmes aux applications critiques. La dernière version de HPE GreenLake for Block Storage prend désormais en charge la mise à l’échelle de la capacité NVMe jusqu’à 5,6 Po, et l’amélioration des AIOps avec des analyses cross-stack pour permettre la visibilité de la charge de travail, l’amélioration des performances, une plus grande disponibilité et l’optimisation de l’utilisation des ressources.

• Simplifier le stockage dans le cloud hybride : HPE GreenLake Block Storage pour AWS est une nouvelle solution de stockage software-defined qui étend les capacités de classe entreprise de HPE Alletra MP à AWS. Délivrée et managée par HPE GreenLake, elle aide les clients à simplifier les opérations et à innover plus rapidement avec une gestion unifiée, des services de données cohérents et une mobilité transparente des données dans le cloud hybride.

• Assurer la pérennité des solutions de stockage : HPE Timeless est un nouveau programme de gestion de la propriété des solutions de stockage, conçu pour offrir aux clients qui adoptent HPE GreenLake for Block Storage, basé sur l’architecture HPE Alletra MP, une continuité dans l’évolution de leurs solutions. Ce programme propose une expérience de gestion du stockage simplifiée, des mises à niveau gratuites et non disruptives des contrôleurs ainsi qu’une garantie SLA pour une disponibilité des données à 100 %, une réduction des données et une satisfaction client maximale.

• Stockage de fichiers haute densité pour l’IA : HPE GreenLake for File Storage a élargi son offre avec des options all-flash haute densité conçues pour alimenter les charges de travail d’IA et les data-lakes. Certifiée pour NVIDIA DGX BasePOD et validée pour les systèmes NVIDIA OVX™, cette solution accélère les charges de travail AI et nécessitant un grand nombre de GPU, en fournissant aux entreprises des capacités de stockage éprouvées et robustes.

• Cyber résilience et protection des données : Avec la technologie Zerto, HPE offre une protection continue des données, associée à la réplication avancée, à la journalisation et à la récupération tout en réduisant considérablement la perte de données et les temps d’arrêt dus à des perturbations telles que les attaques de ransomware. La mise à jour de Zerto Cyber Resilience Vault, associée à HPE Alletra MP, assure une récupération rapide, une meilleure immutabilité des données et une garantie de disponibilité des données à 100 %.