HPE nomme Laurent Degre vice-président et DG de HPE France

août 2024 par Marc Jacob

Laurent Degre, titulaire d’un MBA (Master of Business Administration) d’HEC et diplômé de l’ITIN (Institut des Techniques Informatiques), a plus de 14 ans d’expérience dans le management dans de grandes entreprises technologiques, plus récemment en tant que vice-président et directeur général de Cisco France et directeur des ventes France chez Juniper Networks.

Laurent succède à Alain Melon, qui a occupé le rôle de directeur général France depuis 2019, contribuant avec succès à la croissance de HPE en France grâce à une étroite collaboration avec les clients, les partenaires de distribution et l’équipe HPE. Sous sa direction, HPE est devenu un partenaire de confiance sur le marché français et un endroit où il fait bon travailler. Alain se consacrera désormais pleinement à son nouveau rôle de responsable des services de données et du stockage pour la région commerciale de l’Europe du nord et de l’ouest chez HPE.