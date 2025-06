HPE et Veeam renforcent leur partenariat

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

HPE et Veeam® Software annoncent le renforcement de leur relation stratégique à long terme avec une nouvelle collaboration destinée à offrir aux clients des solutions complètes de sauvegarde et de résilience des données. Veeam Data Platform s’intégrera à HPE Morpheus VM Essentials Software pour offrir aux clients un moyen simplifié et unifié de protéger les applications et les données modernes.

La combinaison de Veeam Data Platform, HPE Morpheus Software et HPE Zerto Software, soutenue par des investissements conjoints de plus en plus importants sur le marché, permet aux clients de protéger leurs données avec succès.

• Veeam va proposer une sauvegarde basée sur les images pour le logiciel HPE Morpheus VM Essentials : Veeam va apporter à VM Essentials ses capacités de résilience des données VM, avec la prise en charge de la sauvegarde basée sur les images de Veeam Data Platform à court terme. Qu’ils utilisent des solutions HPE Private Cloud ou des serveurs autonomes avec Veeam et VM Essentials, les clients peuvent bénéficier d’une protection multi-hyperviseurs unifiée et transparente et de la mobilité des VM, ainsi que d’une réduction allant jusqu’à 90 % des coûts de licence des VM.

• Protection complète des charges de travail conteneurisées et cloud-natives : En plus de l’intégration profonde de Veeam Data Platform avec VM Essentials et HPE Morpheus Enterprise Software, Veeam Kasten fournit une sauvegarde et une restauration de premier plan pour les charges de travail conteneurisées et cloud-natives. Ensemble, ces solutions permettent aux entreprises de gérer et de protéger les charges de travail bare metal, virtualisées et conteneurisées.

HPE et Veeam lancent un framework global pour une résilience moderne des données

HPE et Veeam annoncent également « Data Resilience by Design », un nouveau cadre commun qui permet aux entreprises clientes d’adopter une approche holistique et proactive de la sécurité et de la disponibilité des données. Ce cadre comprend les services de transformation et de préparation à la cybersécurité et à la cyberrésilience de HPE. Ces services fournissent aux entreprises une feuille de route complète et des stratégies pour évaluer, renforcer et pérenniser leur position en matière de résilience des données. En s’appuyant sur ce cadre, les entreprises peuvent répondre efficacement aux menaces et aux défis croissants en matière de sécurité dans le paysage actuel, en garantissant une protection et une résilience solides des données dans leurs environnements de clouds privés et hybrides.

Grâce à ce partenariat stratégique approfondi, HPE et Veeam aident les entreprises à exploiter pleinement le potentiel de leurs environnements de cloud privé tout en garantissant la sécurité, la résilience et la disponibilité de leur actif le plus critique, à savoir les données. Ensemble, les deux sociétés donnent aux entreprises les outils et la confiance nécessaires pour prospérer à une époque où les cybermenaces et la complexité informatique sont de plus en plus importantes.