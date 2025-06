HP poursuit le déploiement mondial de HP Workforce Experience Platform en France

juin 2025

HP poursuit le déploiement mondial de HP Workforce Experience Platform (WXP) en France. Cette solution conçue pour transformer et faciliter l’expérience numérique en entreprise propose un outil de gestion unifié des PC, imprimantes ainsi que des machines virtuelles, des solutions audio-vidéo et autres équipements connectés. Face à la complexité croissante des environnements informatiques, WXP permet aux équipes IT d’anticiper et résoudre les potentiels problèmes IT grâce à une télémétrie centralisée ainsi qu’à une analyse précise des données provenant de sources multiples. Dans un monde du travail en pleine évolution, la plateforme vise à réduire les incidents IT, améliorer la sécurité et renforcer l’expérience numérique des salariés. Déjà déployée auprès de plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs et sur des millions d’appareils dans le monde, WXP est désormais disponible en France et s’enrichit de nouvelles fonctionnalités boostées à l’IA.

Améliorer l’expérience numérique des collaborateurs dans un environnement IT complexifié

Le monde du travail évolue rapidement, il est aujourd’hui confronté à la généralisation du travail hybride, la démocratisation de l’IA, et la multiplication des appareils, services et outils numériques. Pour fournir un service IT pertinent et moderne à ces utilisateurs, les entreprises font face à une demande de multiplication des équipements et des services informatiques, et peuvent avoir des difficultés à suivre le rythme dans le déploiement, le maintien en condition opérationnelle et la prise en main par les utilisateurs. Aujourd’hui, deux tiers des employés déclarent rencontrer régulièrement des problèmes IT1 et seulement la moitié d’entre eux se sentent bien accompagnés par leur support informatique2.

Par ailleurs, selon l’étude Work Relationship Index menée par HP, 74 % des employés déclarent que pour être plus épanouis, ils ont besoin d’équipements et d’espaces adaptés à leurs métiers, mais seulement 21% déclarent en bénéficier. Ces dysfonctionnements ont un impact direct sur l’efficacité au travail, la motivation et la rétention des talents. Les collaborateurs plébiscitent en effet une expérience numérique fluide, intuitive et sans interruption.

Pour répondre à ces besoins, les équipes informatiques doivent être en mesure de gérer la complexité de leur environnement avec des outils adaptés. C’est précisément l’objectif de la plateforme HP Workforce Experience Platform (WXP), une solution conçue pour transformer et centraliser la gestion IT des utilisateurs, en lui apportant une approche proactive et prédictive, basée sur l’analyse de données capturées.

Une intelligence proactive au service des équipes IT

Développée pour anticiper et résoudre les problèmes avant qu’ils n’affectent la productivité des utilisateurs, WXP s’appuie sur une analyse de données massive : plus de 24 millions d’appareils alimentent quotidiennement un data lake de 4 pétaoctets, traitant 700 Go de nouvelles données chaque jour. Grâce à l’exploitation de ces données, la plateforme fournit des analyses concrètes et pertinentes permettant d’anticiper les problèmes, de les corriger et de réduire le volume des tickets IT. Les services informatiques retrouvent ainsi leur capacité à agir de manière proactive et non plus en réactif, tout en contribuant directement à une meilleure expérience pour les collaborateurs.

Chaque mois, HP remédie à plus de 11 millions de problèmes informatiques, au travers de ses logiciels et services à destination des entreprises et des particuliers. Cet avantage en matière de structure et de connaissance permet à WXP de fournir des solutions visant à prévenir les perturbations avant qu’elles n’impactent sur la productivité des employés.

Et en plus de ses capacités d’analyse avancée et d’automatisation, WXP permet de bénéficier d’une gestion centralisée de l’environnement numérique des collaborateurs, en remplaçant la multiplication des outils existants par une solution unifiée. La plateforme propose ainsi une interface unique et orientée métier, conçue pour fournir aux décideurs IT des données opérationnelles pertinentes, facilement exploitables, afin d’optimiser l’efficacité et la réactivité des équipes.

Parmi les fonctionnalités clés : la possibilité de déployer des mises à jour à distance, la détection et la résolution proactive des incidents techniques, ainsi que l’intégration native des solutions de cybersécurité de HP comme HP Protect & Trace, qui permet de localiser un PC même éteint et déconnecté directement depuis l’environnement WXP. De plus, la solution permet par exemple de surveiller la consommation électrique des appareils pour optimiser leurs performances énergétiques et contribuer à la mise en place d’une stratégie informatique respectueuse de l’environnement.

Autre avantage notable : la facilité de prise en main. HP accompagne ses clients à travers un programme de déploiement, de formation et de support technique intégré à l’offre et disponible en français, afin de simplifier le déploiement et d’accélérer l’adoption de la solution au sein des organisations.

De nouvelles fonctionnalités avancées

En s’appuyant sur les commentaires et les retours des clients, WXP inclut de nouvelles fonctionnalités avancées telles que :

• Analyse par IA des ressentis utilisateurs : permettant d’interpréter automatiquement les réponses aux enquêtes en texte libre et d’identifier les signaux faibles à traiter en priorité.

• Explorateur de parc : un outil reposant sur le traitement du langage naturel (NLP), permet aux équipes IT d’interroger instantanément les données de leur flotte pour obtenir tout de suite des informations utiles.

• Intégration des solutions Vyopta3 : Les clients HP et Vyopta peuvent désormais avoir une visibilité complète sur l’utilisation, la performance et l’état général des environnements de collaboration (terminaux, outils de visioconférence et téléphonie).

• HP a également créé des scripts, alertes et tableaux de bord prédéfinis qui aident les entreprises à surveiller leurs parcs, à automatiser leurs workflows et à fournir des informations stratégiques.

[1] Gartner, Hype Cycle for Hybrid Work, July 2023

[2] Forrester, The State Of The Service Desk, February 2024

[3] Vyopta license required and sold separately