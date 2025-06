Hornetsecurity stellt heute seinen AI Cyber Assistant

Juni 2025 von LA REDACTION DE GS MAG

Hornetsecurity stellt heute seinen AI Cyber Assistant vor. Als Teil des neuen 365 Total Protection Plan 4 unterstützt der Assistant zwei neue Tools: Das erste, AI Email Security Analyst, entlastet IT-Sicherheitsteams, indem es die Überprüfung von Endbenutzerberichten automatisiert und gleichzeitig Endbenutzer weiterbildet. Das zweite Tool, Teams Protection, integriert Threat Detection in die Instant-Messaging-Plattform und hilft dabei, Microsoft-Teams-Benutzer vor bösartigen Nachrichten und zunehmenden Angriffen in Form von Identitätsmissbrauch zu schützen.

Ebenso erhielt AI Recipient Validation Updates für mehr Benutzerfreundlichkeit. Das bewährte Tool unterstützt dabei, E-Mail-Fehlleitungen und Datenlecks zu verhindern und baut als Teil des neuen 365 Total Protection Plan 4 dessen KI-gesteuerte Funktionen weiter aus.

AI Cyber Assistant macht den neuen 365 Total Protection Plan 4 zum ultimativen Kraftpaket für Microsoft 365 in den Bereichen Sicherheit, Backup und Governance, Risk und Compliance (GRC). Das Tool schult Anwender, macht die Arbeit von Administratoren effizienter und schützt Unternehmen – und das alles von einer zentralen Plattform aus. Der AI Cyber Assistant ist ein wachsamer KI-Helfer für mehr Sicherheit. Er unterstützt Endbenutzer und Administratoren bei ihren täglichen Aufgaben und sorgt für sichere Kommunikation und eine geringere Arbeitsbelastung. Der nahtlos in 365 Total Protection Plan 4 integrierte AI Cyber Assistant entwickelt sich dank Hornetsecuritys Technologie für maschinelles Lernen kontinuierlich weiter, um Anwendern sofort die Unterstützung zu bieten, die sie am dringendsten benötigen.

KI-gestützte Automatisierung für schnelle Antworten auf Benutzeranfragen

Mit Hilfe des neuen AI Cyber Assistant verwendet der AI Email Security Analyst ein LLM-Modell, um Antworten an Benutzer zu automatisieren und die Untersuchung von als verdächtig markierten E-Mails zu unterstützen. Dadurch verringert sich die Zeit, die das Security Operations Center (SOC) und die IT-Administrationsteams aufwenden müssen, um die Berichte der Endbenutzer einzeln zu prüfen und zu beantworten.

Indem der AI Email Security Analyst klare, KI-gestützte Analysen zu jeder von Endanwendern gemeldeten E-Mail liefert, hilft er ihnen dabei, fundierte Entscheidungen über potenziell bösartige Aktivitäten zu treffen. Er berät sie zudem über das richtige Maß an Vorsicht und stärkt so die allgemeine Sicherheitslage des Unternehmens.

Aktive Verteidigung in Microsoft Teams

Ebenfalls im neuen Plan 4 enthalten ist Teams Protection. Das neue Tool schützt Microsoft-365-Tenants, indem es Teams-Nachrichten auf bösartige Inhalte scannt. Mithilfe von KI und maschinellem Lernen werden alle Nachrichten kontinuierlich überwacht. Gefährliche Nachrichten werden über den AI Cyber Assistant sofort identifiziert und die Endbenutzer benachrichtigt.

Teams Protection nutzt die bewährte KI-Technologie von Hornetsecurity, um:

• intelligente Muster zu erkennen und bösartige Inhalte zu identifizieren, indem Schlüsselmerkmale von URLs und Seiten (z. B. Umleitungen, Dateipfade, Skripte usw.) analysiert werden.

• überwachte und nicht überwachte Algorithmen für maschinelles Lernen einzusetzen, die über 47 Merkmale von URLs und Webseiten analysieren und nach bösartigem Verhalten, Verschleierungstechniken und URL-Umleitungen suchen.

• Computer-Vision-Modelle einzusetzen, die Bilder analysieren und relevante Merkmale extrahieren, die bei Phishing-Angriffen verwendet werden- darunter Markenlogos, QR-Codes und verdächtiger Text in Bildern.

Über das 365 Total Protection Control Panel können Administratoren zudem komplette Teams-Unterhaltungen löschen, die bösartige Nachrichten enthalten, und den Absender einer bösartigen Nachricht daran hindern, sich bei Teams anzumelden.

Benutzerfreundliches Bedienfeld für ein vereinfachtes Benutzererlebnis

365 Total Protection ist über ein einziges, mandantenfähiges Control Panel verfügbar. Über dieses können Microsoft 365-Benutzer auf eine umfassende Palette von Cybersecurity-Funktionen zugreifen – vom E-Mail-Schutz über Backup und Wiederherstellung bis hin zu GRC und Security Awareness Training. Hornetsecurity hat dieses Control Panel jetzt neugestaltet, um für die Benutzer eine schnellere und intuitivere Erfahrung zu gewährleisten, mit einem einfacheren Zugang zu Business-Tools, Services und Konfigurationen.