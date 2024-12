Hornetsecurity enrichit sa solution 365 Total Backup

décembre 2024 par Marc Jacob

Avec la restauration en libre-service, les clients finaux de Microsoft 365 peuvent désormais accéder et restaurer leurs boîtes aux lettres et fichiers OneDrive directement via leur panneau utilisateur Hornetsecurity.

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux administrateurs de gagner du temps tout en donnant plus d’autonomie aux clients finaux. En effet, ces derniers peuvent désormais choisir et récupérer un élément spécifique ou l’intégralité de leurs données, que ce soit dans leur boîte emails ou leur compte OneDrive, en fonction de leurs besoins. Le processus est simple, accessible et ne nécessite aucune formation.

Protection renforcée avec la sauvegarde OneNote

Hornetsecurity intègre désormais la sauvegarde et la restauration automatique de Microsoft OneNote dans sa solution, offrant aux entreprises une protection supplémentaire pour leurs carnets sans recourir à des méthodes manuelles. Cette fonctionnalité simplifie la gestion des données en permettant un accès facile à la sauvegarde et à la restauration des informations essentielles stockées dans OneNote.

Cette amélioration vient compléter les options de sauvegarde et de restauration existantes dans 365 Total Backup et 365 Total Protection, qui couvrent également des applications clés comme Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online et Microsoft Teams. Avec cette mise à jour gratuite, Hornetsecurity continue de renforcer sa suite de protection des données, en assurant aux entreprises une sécurité accrue et un accès facile à leurs données critiques.