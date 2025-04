Hornetsecurity annonce un partenariat avec Amazon

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Hornetsecurity annonce un partenariat stratégique avec Amazon. Cette collaboration va permettre aux utilisateurs d’Amazon Simple Email Service (SES) Mail Manager de bénéficier de la solution Vade Advanced Email Security (VAES) pour analyser et protéger en temps réel leur trafic d’emails entrants et sortants.

Hornetsecurity propose une protection automatisée contre les spams, les logiciels malveillants et le phishing grâce à une détection avancée des menaces reposant sur une IA brevetée, une analyse du comportement et un filtrage en temps réel, le tout via une intégration fluide à l’environnement existant.

VAES est désormais disponible pour toutes les entreprises utilisant Amazon SES, qu’il s’agisse de communications transactionnelles, de marketing ou de service client. Elle s’adresse à la fois aux plateformes d’envoi et aux équipes métiers souhaitant renforcer leur sécurité email sans complexifier leurs opérations.

Amazon SES est un fournisseur de services de messagerie basé sur le cloud permettant à ses utilisateurs l’automatisation de l’envoi de grands volumes d’emails. La fonctionnalité SES Mail Manager, quant à elle, offre aux entreprises un contrôle approfondi sur leurs opérations de messagerie. Ce service étend ainsi les capacités d’Amazon SES en ajoutant des fonctionnalités pour gérer les campagnes et suivre les performances, telles que :

Un tableau de bord centralisé pour piloter les campagnes email,

Des outils d’analyse et de reporting avancés pour mesurer la performance des envois,

Un système de gestion des modèles pour garantir une communication homogène,

Un traitement automatisé des rebonds et une gestion des listes de diffusion,

Une infrastructure évolutive pour s’adapter à de grands volumes d’envoi d’emails.

Amazon SES Mail Manager permet également aux utilisateurs la possibilité de définir leurs propres politiques de sécurité et de choisir les modules adaptés à leurs besoins, en toute flexibilité.

Dans le cadre de ce partenariat, la solution VAES d’Hornetsecurity s’ajoute en option pour compléter l’offre de SES Mail Manager. Grâce à son moteur de sécurité alimenté par l’IA et à l’environnement de gestion d’Amazon, cette combinaison renforce significativement la protection des flux de messagerie tout en maintenant un haut niveau de contrôle.