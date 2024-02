Hogo lance une station blanche 100 % logicielle pour sécuriser les établissements de santé, collectivités, et entreprises multisites

février 2024 par Marc Jacob

Alors que l’USB est l’un des 3 plus grands vecteurs de risques cyber en Europe, le spécialiste des stations blanches sécurisées Hogo lance une solution logicielle : le S3Boot. Il convertit un ordinateur en station blanche USB sécurisée. Une première en France qui permet aux structures multisites d’utiliser une station blanche sans acheter de matériel, pour sécuriser l’ensemble de leurs implantations (métropoles, hôpitaux, industries, services R&D, etc.). Objectif : déployer la protection cyber en levant les freins de logistique et d’investissement coûteux alors que les cyberattaques se multiplient.