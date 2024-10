Hitachi Vantara dévoile Hitachi EverFlex

octobre 2024 par Marc Jacob

Hitachi EverFlex est conçu pour simplifier et optimiser les capacités et les opérations informatiques en gérant des infrastructures diverses, distribuées grâce à une automatisation hétérogène avancée et à des options de service flexibles. La gamme de solutions répond ainsi aux besoins évolutifs des entreprises à la recherche d’une infrastructure informatique évolutive, adaptable et rentable au service de leur activité.

Grâce à un modèle basé sur la consommation qui aligne les coûts sur l’utilisation réelle de l’entreprise, Hitachi EverFlex aide les entreprises à relever les principaux défis informatiques auxquels elles doivent faire face. Cette approche permet non seulement de réduire les dépenses d’investissement initiales, mais aussi de s’assurer que les dépenses informatiques sont directement liées aux besoins de l’entreprise.

En tirant parti de l’hyperautomatisation et des connaissances basées sur l’IA, les entreprises gagnent également en agilité pour diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes informatiques avant qu’ils ne s’aggravent, rationalisant ainsi les processus et stimulant la productivité globale. En outre, les services avancés du portefeuille améliorent la sécurité et comblent les éventuels déficits de compétences, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur des projets stratégiques tout en bénéficiant de l’expertise et de l’accompagnement de Hitachi Vantara.

Les principales fonctionnalités de Hitachi EverFlex sont :

– EverFlex Control : ce portail SaaS (Software-as-a-Service) assure la gestion des services, une intégration poussée, une observabilité avancée, l’automatisation des processus, des informations en temps réel et des alertes intelligentes. Il permet aux administrateurs et aux utilisateurs opérationnels d’adapter de manière dynamique leurs ressources informatiques et de gérer efficacement leur infrastructure, qu’ils choisissent un modèle en libre-service ou une solution entièrement gérée.

– EverFlex Service Catalog : Hitachi EverFlex propose un catalogue de services complet avec des options modulaires telles que le stockage-as-a-service (STaaS), la protection des données-as-a-service (DPaaS), l’informatique-as-a-service (CaaS), l’infrastructure convergente-as-a-service (CIaaS) et les opérations financières (FinOps). Ces options sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises, les aidant à maîtriser les coûts, à rationaliser les opérations et à gérer la complexité des environnements informatiques modernes.

– EverFlex Services Solutions : Des services professionnels additionnels, des schémas directeurs, des flux d’orchestration, des ressources et une gestion de projet sont disponibles avec les services de conseil TCO. Les solutions comprennent la prise en charge des cas d’utilisation courants tels que les conversions de machines virtuelles (VM) en conteneurs, la gestion des conteneurs et des VM, SAP, Oracle, l’activation des workloads d’IA, le cloud privé et les exigences en matière de gestion des données.

La collaboration avec Cisco sur l’offre conjointe Hitachi EverFlex et Cisco Powered Hybrid Cloud renforce l’expertise en matière de cloud hybride en proposant des solutions intégrées de réseau, de calcul et de stockage avec des modèles de consommation adaptables.