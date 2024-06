Hitachi Vantara annonce le développement de solutions de base de données et de cloud hybride

juin 2024 par Marc Jacob

Hitachi Vantara filiale d’Hitachi, Ltd. annonce le développement de solutions de base de données et de cloud hybride. Les nouvelles solutions de cloud hybride Hitachi Vantara, intégrant des processeurs AMD EPYC™ performants, associent des solutions convergées et hyperconvergées, telles que Hitachi Unified Compute Platform (UCP), à la 4ème génération de processeurs AMD EPYC. Il s’agit d’une avancée significative dans le domaine des solutions de cloud hybride et de base de données conçues pour offrir aux entreprises un ensemble de fonctionnalités " all in " afin d’améliorer les performances et l’efficacité du data center.

Pour plus d’informations concernant les solutions d’infrastructure de cloud hybride de Hitachi Vantara :

https://www.hitachivantara.com/en-us/solutions/hybrid-cloud-infrastructure.html

Les entreprises sont confrontées à des défis importants dans l’optimisation de leur infrastructure IT, notamment la réduction des coûts dans un environnement de plus en plus concurrentiel. La gestion et de l’exploitation des centres de données traditionnels est complexe et devient une source d’inefficacité et d’augmentation des coûts opérationnels. Il devient, en outre, impératif de réduire les coûts généraux d’exploitation, en particulier ceux liés à l’énergie, au refroidissement et à l’optimisation de l’espace, afin de rationaliser les opérations et d’améliorer la durabilité. Une étude récente révèle que les data centers à travers le monde produisent jusqu’à 3,7 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) et utilisent de grandes quantités d’eau pour le refroidissement. Ce rapport indique que les data centers émettaient l’équivalent de 300 tonnes de CO2 en 2020.

Les entreprises recherchent des solutions de cloud hybride et de base de données performantes mais économes en énergie qui offrent rentabilité, simplicité et durabilité.

Les nouvelles solutions convergées et hyperconvergées de Hitachi Vantara offrent les bénéfices que recherchent les organisations à savoir, les performances de pointe, une informatique durable, le passage à l’échelle et la réduction des coûts pour les environnements hybrides de cloud et de bases de données haute performance.

Les principaux avantages de ces solutions :

• Seuil de rentabilité réduit - Les solutions de calcul hybrides de Hitachi Vantara basées sur les processeurs AMD EPYC accélèrent l’innovation en améliorant considérablement les temps de traitement pour les workloads traditionnels, notamment les workloads générales, les bases de données, le calcul haute performance et l’IAO (ingénierie assistée par ordinateur).

• Performances de pointe - Les solutions Hitachi UCP prévalidées et certifiées offrent des performances exceptionnelles avec moins de cœurs pour les workloads du cloud computing, des applications d’entreprise et d’edge computing.

• Durabilité – Ces nouvelles solutions sont conçues de manière moderne et bénéficient de formats compacts, ce qui contribue à réduire les émissions de dioxyde de carbone et à améliorer l’efficacité énergétique. Un fournisseur de services financiers indique que le stockage Hitachi Vantara peut réduire les émissions de CO2 jusqu’à 96 % et l’empreinte du stockage du centre de données jusqu’à 35 %.

• Réduction des coûts informatiques - Les solutions convergées et hyperconvergées de Hitachi Vantara offrent une infrastructure à haute densité avec une grande bande passante, permettant la consolidation de plusieurs workloads d’entreprise et la réduction du coût total de possession.

La gamme UCP comprend également Hitachi UCP for Azure Stack HCI, qui permet de mettre en place une infrastructure de cloud hybride cohérente entre l’edge computing, l’infrastructure centrale et le cloud public. Hitachi Vantara aide les entreprises à simplifier les déploiements de cloud hybride grâce à un fournisseur unique de systèmes, de solutions et de services qui rationalisent les opérations tout en réduisant la logistique liée au recours à plusieurs fournisseurs. Les entreprises bénéficient de services personnalisables d’évaluation, de conseil et de migration vers le cloud pour planifier et exécuter le parcours multicloud selon un calendrier qui répond à leurs objectifs commerciaux.