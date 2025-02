Hitachi Vantara accompagne FarmaMondo dans la modernisation de son infrastructure IT

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Hitachi Vantara annonce le déploiement d’une solution de stockage nouvelle génération pour FarmaMondo, distributeur de médicaments à prescription restreinte. En collaboration avec Netability, la migration vers la plateforme Virtual Storage Platform One (VSP One) permet à FarmaMondo de garantir une disponibilité continue de ses systèmes IT, tout en optimisant ses performances et son efficacité énergétique.

Avec une croissance de 30 à 40 % par an et des activités dans plus de 20 pays, FarmaMondo devait impérativement renforcer son infrastructure IT pour accompagner son expansion. L’ancien environnement de stockage freinait ses capacités opérationnelles et alourdissait ses coûts énergétiques. Grâce à VSP One, FarmaMondo bénéficie désormais :

✔ D’une performance accrue : traitement des tâches 3 fois plus rapide, avec un gain significatif sur les processus SAP

✔ D’une flexibilité maximale : une scalabilité simplifiée et une gestion optimisée des coûts

✔ D’une empreinte énergétique réduite : consommation énergétique divisée par 3, conforme aux standards ENERGY STAR®

✔ D’une protection avancée contre les cyberattaques : grâce aux snapshots immuables, renforçant la sécurité contre les ransomwares

✔ D’une migration transparente et sans interruption : assurée par Netability via une connexion fibre ultra-rapide

Antonio Adorno, IT Manager chez FarmaMondo, déclare : "Nos équipes doivent accéder aux systèmes IT centraux en continu : toute interruption est inacceptable. Avec Hitachi Vantara et Netability, nous avons modernisé notre infrastructure sans impact sur nos opérations. Désormais, nous allions performances optimales, disponibilité totale et consommation énergétique réduite. Nous avons été particulièrement impressionnés par la rapidité de la migration. Avec Hitachi Vantara et Netability, la transition s’est faite de manière simple et fluide."