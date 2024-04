HID, Smart Spaces et Cohesion annoncent une nouvelle fonctionnalité d’identifiants mobiles dans Google Wallet

avril 2024 par Marc Jacob

HID en partenariat avec Smart Spaces et Cohesion annoncent une nouvelle fonctionnalité d’identifiants mobiles dans Google Wallet, permettant aux utilisateurs d’accéder à des bâtiments, des locaux et des installations à l’aide de leurs appareils Android.

L’ajout d’identifiants mobiles dans Google Wallet permet aux employés, aux locataires et aux visiteurs d’accéder facilement aux espaces et aux systèmes de l’entreprise, à l’aide de leur téléphone Android. Ils disposent désormais d’un identifiant mobile sécurisé pour ouvrir une porte, accéder à un ascenseur ou imprimer des documents, en approchant simplement leur téléphone Android d’un lecteur.

Nouvelle fonctionnalité dans la solution Seos ®, les identifiants mobiles dans Google Wallet tirent pleinement parti des fonctions de confidentialité et de sécurité intégrées dans les téléphones Android. Les badges mobiles dans Google Wallet sont compatibles avec les lecteurs Signo® et iCLASS® SE™, développés nativement pour intégrer la fonction Wallet.

Grâce aux identifiants mobiles de Google Wallet, les badges d’entreprise peuvent être attribués à distance, ce qui permet de réduire les dépenses liées aux cartes physiques, aux imprimantes et à la gestion administrative. La configuration pour les utilisateurs est rapide et facile, avec des caractéristiques essentielles telles que :

Enregistrement à distance en quelques étapes simples

Gestion directement dans Google Wallet sur le téléphone Android de l’individu

Suppression à distance de l’identifiant

Thru Shivakumar, CEO de Cohesion, déclare : « Le fait d’être l’un des premiers en Amérique du Nord à s’associer à HID pour fournir des identifiants mobiles dans Google Wallet établit une nouvelle référence en matière de solutions d’accès transparentes et sécurisées. Nous sommes ravis que ce lancement ait lieu au sein de l’Ion, le plus grand centre d’innovation de Houston. Ensemble, nous ne créons pas seulement un environnement plus intelligent, mais nous façonnons également l’avenir de la façon dont nous interagissons avec nos espaces ».

Disponibiité par pays :

Les identifiants mobiles dans Google Wallet sont déjà disponibles dans les pays suivants :

Autriche

Australie

Canada

France

Allemagne

Irlande

Suède

Suisse

Royaume-Uni

USA