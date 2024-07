HID s’associe à Inner Range pour proposer des lecteurs compatibles avec les Apple et Google Wallets

juillet 2024 par Marc Jacob

HID® annonce un partenariat élargi avec Inner Range, un fournisseur mondial de systèmes et de solutions de contrôle d’accès intégrés. Cette collaboration vise à offrir aux clients d’Inner Range une nouvelle gamme de lecteurs compatibles avec les identifiants SIFER et les Google et Apple Wallets, basés sur les lecteurs de contrôle d’accès HID Signo®, produit phare de HID.

En s’appuyant sur les lecteurs HID compatibles avec les portefeuilles numériques, Inner Range enrichit sa gamme de lecteurs en offrant à ses clients un choix supplémentaire d’ajout d’identifiants mobiles HID dans leur portefeuille. Les employés, locataires et visiteurs peuvent désormais utiliser leur smartphone ou montre connectée pour accéder aux bureaux, salles de réunion et autres installations en toute sécurité. Les lecteurs SIFER, alimentés par HID Signo, garantissent une expérience utilisateur fluide et sécurisée. La solution de Wallet alimentée par HID Mobile Access offre ainsi une expérience utilisateur de premier plan tout en utilisant des protocoles de cryptage et de sécurité avancés pour garantir que l’accès aux installations est à la fois sûr et sécurisé.