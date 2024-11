HID acquiert IXLA

novembre 2024 par Marc Jacob

HID annonce l’acquisition d’IXLA, un fabricant italien de systèmes avancés d’impressions de cartes et passeports. Cette opération stratégique vise à enrichir le portefeuille de solutions d’impression sécurisée de HID, tout en consolidant sa présence en Europe et dans les marchés émergents.

IXLA est spécialisée dans la conception, le développement et la mise en œuvre de solutions de personnalisation laser et couleur avancés dans trois catégories principales :

• Imprimantes de cartes : Solutions laser de bureau milieu de gamme conçues pour la personnalisation de documents sécurisés (cartes d’identité, permis de conduire, cartes de sécurité sociale et autres documents gouvernementaux).

• Imprimantes pour passeports : Conçues pour répondre aux besoins d’impression de faible à moyen volume, ces imprimantes garantissent une personnalisation précise en couleur. Grâce à des technologies avancées de laser et de jet d’encre, elles offrent des solutions d’impression fiables et de haute qualité pour la personnalisation des passeports.

• Logiciels d’application : Les logiciels de gestion des machines garantissent que tous les processus de personnalisation répondent à des exigences strictes en matière de sécurité afin de protéger les données sensibles.

IXLA propose des solutions de personnalisation par laser et jet d’encre pour les administrations et les solutions financières. IXLA est reconnue pour son expertise en impression de cartes et l’émission de cartes hautement sécurisées comme les permis de conduire, les cartes d’identité, les cartes d’identité destinées à la police et l’armée, les cartes gouvernementales et les passeports.

Fondée en 2003 à Romano Canavese, en Italie, IXLA fait désormais partie du département Secure Issuance de HID. Avec l’acquisition de 2015, IAI Industrial Systems B.V., IXLA bénéficiera des ventes de HID et d’autres fonctions globales pour soutenir son développement.