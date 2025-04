Hexnode und QBS Software gehen eine Partnerschaft ein

April 2025 von LA REDACTION DE GS MAG

Hexnode, das Flaggschiff der Unified-Endpoint-Management-(UEM-)Lösung von Mitsogo Inc., ist eine Partnerschaft mit der QBS Software GmbH eingegangen, einem führenden Distributor von Unternehmenssoftware in Europa. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Präsenz von Hexnode in der gesamten EMEA-Region auszubauen und gleichzeitig das Portfolio von QBS Software im Bereich Endpoint Security und Management zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf dem DACH-Markt (Deutschland, Österreich, Schweiz) liegt.