Hexatrust lance la 4ème édition de son programme accélérateur

octobre 2024 par Marc Jacob

Hexatrust annonce la quatrième édition de son programme Accélérateur, sous le pilotage de Stéphane de SAINT ALBIN, CEO d’UBIKA. Devenu incontournable au sein du secteur, ce programme de mentorat et de visibilité permet d’aider de jeunes start-ups à accélérer leur croissance et leur maturité sur un marché en constante évolution.

Lancé en 2021, et destiné aux start-ups actives dans le domaine de la cybersécurité et du cloud de confiance partageant les valeurs d’Hexatrust, le programme Accélérateur est ouvert aux entreprises disposant d’un capital Européen à plus de 51%, réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 k€, et ayant un effectif inférieur à 15 salariés ainsi qu’une solution opérationnelle (offre ou pilote utilisé par au moins 1 client).

Les grands objectifs du programme sont d’accélérer le développement de start-ups innovantes de la cybersécurité et du cloud de confiance, d’accroître leur visibilité et de les aider à gagner rapidement en maturité, et ce en adéquation avec le métier et les enjeux de chacune d’elles.

Pour ce faire, chaque lauréat bénéficie de l’accompagnement de deux mentors, choisis parmi les adhérents d’Hexatrust volontaires pour ce programme. Ce binôme met à disposition son expérience du métier et du secteur ainsi que sa capacité de mise en relation pertinente avec son réseau. Il répond, à l’occasion de sessions mensuelles, aux problématiques ciblées de la start-up qu’il accompagne. Les start-ups sélectionnées bénéficient d’une communication régulière et d’une promotion au sein de l’écosystème Cyber. Elles ont également l’opportunité de participer à des événements de la filière et d’Hexatrust, sont mises en relation avec l’écosystème de l’association et profitent d’une assistance pour identifier les guichets de subventions et autres modes de financement de l’innovation.

Ces avantages participent ainsi à l’accélération du développement commercial et au renforcement de la crédibilité des lauréats au sein de l’écosystème cyber, dans lequel ils gagnent en visibilité. Le programme Accélérateur offre aussi un gain de temps notable et un accès privilégié à des chefs d’entreprises aguerris ainsi qu’à tous les acteurs qui composent cette filière dynamique.

Les start-ups intéressées ont jusqu’au 8 novembre 2024 pour envoyer leur candidature. Parmi elles, le jury présélectionnera sur dossier les entreprises qui pourront défendre leur dossier à l’oral. La journée dédiée aux pitchs aura lieu le 3 décembre prochain au Campus Cyber devant un jury réuni autour de Stéphane de SAINT ALBIN (CEO d’UBIKA), nouveau pilote de l’Accélérateur, et composé de Dorothée DECROP (Déléguée Générale d’Hexatrust), Florent KIRCHNER (Directeur du pôle souveraineté numérique au SGPI), Coralie HÉRITIER (Fondatrice et CEO d’Hanabi), Olivier MOREL (Directeur Général de Snowpack), Cyril GUILLET (CEO de Tenacy), Murielle BOCHATON (Directrice Commerciale de Nameshield), Romain WALLER (Cybersecurity Business Unit Manager d’Ercom) et Mathieu ISAIA (Directeur Général de TheGrenBow).

Les 3 lauréats seront annoncés le 10 décembre 2024, pour un accompagnement opérationnel débutant en janvier 2025.

Stéphane de SAINT ALBIN, CEO d’UBIKA, membre du CA d’Hexatrust et nouveau pilote de l’Accélérateur

« Depuis 3 ans maintenant, une douzaine de dirigeants d’entreprises membres d’Hexatrust accompagnent chaque année quelques start-ups innovantes. C’est un service bénévole qui stimule notre créativité. Nous sommes heureux de participer ainsi un dynamisme de la filière cybersécurité Française. Je reprends volontiers le pilotage du programme à la suite de Coralie HÉRITIER qui l’anime depuis un an ».

Adrien PETIT, Co-Founder & CEO Uncovery, lauréat du programme Accélérateur 2024 : "Avant de rejoindre le programme, nous avions besoin de structurer notre développement commercial afin de franchir un cap. Grâce à l’accompagnement mis en place, nous avons pu affiner notre offre, optimiser nos propositions commerciales et clarifier notre positionnement. L’objectif a été atteint, un grand merci à l’équipe de l’accélérateur et plus particulièrement à nos mentors Stéphane de Saint Albin, CEO d’Ubika et Vincent Cardon, Président de Tranquil IT !"

En poursuivant ce programme d’accélération, Hexatrust confirme son engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence dans le domaine de la cybersécurité et du cloud de confiance, ainsi que son soutien au tissu entrepreneurial français, en vue de permettre le renforcement d’une filière souveraine du numérique en France.

Pour plus d’informations et pour candidater : https://www.hexatrust.com/le-programme-accelerateur/

À propos d’Hexatrust

Fondé en 2013, HEXATRUST est le groupement d’entreprises innovantes, des leaders du cloud computing et de la cybersécurité. Les solutions labellisées Hexatrust répondent toutes à des exigences techniques de maturité et sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification et de souveraineté. Les sociétés membres d’Hexatrust œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber.

http://www.hexatrust.com/