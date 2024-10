Hexatrust, die Vereinigung der führenden französischen Unternehmen in der Cybersicherheit und vertrauenswürdigen Cloud-Diensten, kündigt die vierte Auflage seines Accelerator-Programms

Oktober 2024 von Marc Jacob

Hexatrust, die Vereinigung der führenden französischen Unternehmen in der Cybersicherheit und vertrauenswürdigen Cloud-Diensten, kündigt die vierte Auflage seines Accelerator-Programms unter der Leitung von Stéphane de Saint Albin, CEO von UBIKA, an. Dieses Mentoring- und Sichtbarkeitsprogramm ist inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil des Sektors und hilft jungen Start-ups, ihr Wachstum und ihre Reife in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt zu beschleunigen.

Das 2021 ins Leben gerufene Programm richtet sich an Start-ups, die im Bereich der Cybersicherheit und vertrauenswürdigen Cloud-Dienste tätig sind und die Werte von Hexatrust teilen. Das Accelerator-Programm steht Unternehmen offen, die zu über 51 % europäisches Kapital besitzen, einen Jahresumsatz von weniger als 500.000 € und weniger als 15 Mitarbeiter haben, sowie eine operative Lösung (Angebot oder Pilotprojekt, das von mindestens einem Kunden genutzt wird) anbieten.

Die Hauptziele des Programms sind es, die Entwicklung innovativer Start-ups in der Cybersicherheit und den vertrauenswürdigen Cloud-Diensten zu beschleunigen, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und ihnen zu helfen, schnell an Reife zu gewinnen, und zwar im Einklang mit ihrem Geschäft und ihren Herausforderungen.

Zu diesem Zweck erhält jeder Preisträger die Unterstützung von zwei Mentoren, die aus den freiwilligen Mitgliedern von Hexatrust ausgewählt werden. Dieses Duo stellt seine Branchenerfahrung sowie seine Fähigkeit zur relevanten Vernetzung über das eigene Netzwerk zur Verfügung. Es geht in monatlichen Sitzungen auf die gezielten Probleme des Start-ups ein, das es begleitet. Die ausgewählten Start-ups profitieren von regelmäßiger Kommunikation und Promotion innerhalb des Cyber-Ökosystems. Sie haben außerdem die Gelegenheit, an Branchenveranstaltungen und Hexatrust-Aktivitäten teilzunehmen, werden mit dem Ökosystem der Vereinigung vernetzt und erhalten Unterstützung bei der Identifizierung von Fördermöglichkeiten und anderen Finanzierungsquellen für Innovationen.

Diese Vorteile tragen zur Beschleunigung der Geschäftsentwicklung und zur Stärkung der Glaubwürdigkeit der Preisträger innerhalb des Cyber-Ökosystems bei, in dem sie an Sichtbarkeit gewinnen. Das Accelerator-Programm bietet zudem eine erhebliche Zeitersparnis und privilegierten Zugang zu erfahrenen Unternehmensführung sowie zu allen Akteuren in diesem dynamischen Sektor.

Interessierte Start-ups haben bis zum 8. November 2024 Zeit, ihre Bewerbungen einzureichen. Aus diesen wird die Jury Unternehmen vorselektieren, die dann ihre Bewerbungen mündlich präsentieren können. Der Pitch-Tag findet am 3. Dezember am Campus Cyber vor einer Jury statt, zu der Stéphane de SAINT ALBIN (CEO von UBIKA), der neue Leiter des Accelerators, sowie Dorothée DECROP (Generalsekretärin von Hexatrust), Florent KIRCHNER (Direktor der Souveränität beim SGPI), Coralie HÉRITIER (Gründerin und CEO von Hanabi), Olivier MOREL (Generaldirektor von Snowpack), Cyril GUILLET (CEO von Tenacy), Murielle BOCHATON (Vertriebsleiterin von Nameshield), Romain WALLER (Manager der Cybersecurity Business Unit bei Ercom) und Mathieu ISAIA (Generaldirektor von TheGrenBow) gehören.

Die drei Preisträger werden am 10. Dezember 2024 bekannt gegeben, mit einem operativen Unterstützungsbeginn im Januar 2025.

Stéphane de SAINT ALBIN, CEO von UBIKA, Mitglied des Vorstands von Hexatrust und neuer Leiter des Accelerators, sagte: „Seit drei Jahren unterstützen jedes Jahr ein Dutzend Führungskräfte aus Unternehmen, die Mitglieder von Hexatrust sind, einige innovative Start-ups. Dies ist ein freiwilliger Service, der unsere Kreativität anregt. Wir freuen uns, so zur Dynamik des französischen Cybersicherheitssektors beizutragen. Ich freue mich, das Programm nach Coralie HÉRITIER zu übernehmen, die es seit einem Jahr leitet.“

Adrien PETIT, Mitbegründer und CEO von Uncovery, Preisträger des Accelerator-Programms 2024: „Bevor wir dem Programm beigetreten sind, mussten wir unsere Geschäftsentwicklung strukturieren, um einen Fortschritt zu erzielen. Dank der bereitgestellten Unterstützung konnten wir unser Angebot verfeinern, unsere Verkaufsangebote optimieren und unsere Positionierung klarstellen. Das Ziel wurde erreicht, vielen Dank an das Accelerator-Team und besonders an unsere Mentoren Stéphane de Saint Albin, CEO von UBIKA, und Vincent Cardon, Präsident von Tranquil IT!“

Mit der Fortsetzung dieses Accelerationsprogramms bekräftigt Hexatrust sein Engagement für Innovation und Exzellenz im Bereich der Cybersicherheit und der vertrauenswürdigen Cloud-Dienste sowie seine Unterstützung für das französische Unternehmertum, um die Stärkung eines souveränen digitalen Sektors in Frankreich zu ermöglichen.

Für weitere Informationen und zur Bewerbung:

https://www.hexatrust.com/le-programme-accelerateur/

Über Hexatrust

Hexatrust wurde 2013 gegründet und ist die Vereinigung innovativer Unternehmen, führend in Cloud-Computing und Cybersicherheit. Alle von Hexatrust zertifizierten Lösungen erfüllen technische Reifeanforderungen und sind in Europa und international von den größten Organisationen anerkannt, wobei sie in Zertifizierungs- und Souveränitätslogiken eingebettet sind. Die Mitgliedsunternehmen von Hexatrust arbeiten zusammen, um Vertrauen in die Cloud und Cyber-Exzellenz zu fördern und aufzubauen.

http://www.hexatrust.com/