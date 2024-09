Hexanet s’offre de nouveaux locaux et une deuxième salle dans son datacenter rémois

septembre 2024 par Marc Jacob

Hexanet a inauguré avec succès ses nouveaux locaux et la deuxième salle de son Datacenter à Reims. Cet événement, qui avait lieu le 19 septembre dernier, a rassemblé près de 200 participants. Cela a été l’occasion de célébrer une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise, en présence de Monsieur Arnaud ROBINET Président du Grand Reims - Maire de Reims, de Madame Irène WEISS, Conseillère Régionale du Grand Est – Déléguée à la Cybersécurité et de Monsieur Jean-Marie SAVALLE, Président du groupe ISAGRI.

Intégrée au groupe ISAGRI, Hexanet connaît une progression soutenue depuis sa création. L’entreprise, qui a débuté avec seulement trois collaborateurs, emploie aujourd’hui 180 personnes, dont 100 sur son site rémois. Lors de l’inauguration de son Datacenter en 2015, Hexanet comptait 43 collaborateurs et réalisait un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros. Aujourd’hui, elle atteint un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros.

Portée par cette dynamique, l’entreprise se fixe des objectifs ambitieux pour l’avenir : doubler son chiffre d’affaires d’ici 2030 pour atteindre 100 millions d’euros et accroître ses effectifs à 300 collaborateurs.

Cette ambition reflète la volonté de l’entreprise d’étendre sa présence sur le marché national, tout en valorisant ses attaches locales. Dans cette perspective, l’investissement dans la modernisation de ses locaux rémois permettra d’accueillir les nouvelles recrues nécessaires à accompagner sa croissance.

L’extension du Datacenter : un levier stratégique pour l’avenir

L’extension du Datacenter de Reims représente un investissement de 1,6 million d’euros et permet désormais d’accueillir 120 baies, accessibles 24/7. L’entreprise poursuit également ses efforts pour améliorer l’efficacité énergétique de ses infrastructures, avec un objectif de PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,3.

Grâce à son infrastructure 100 % cloud souverain et à ses certifications ISO 27001 et HDS, Hexanet garantit à ses clients un haut niveau de sécurité et de fiabilité, notamment pour les secteurs exigeants comme la santé.