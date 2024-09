Hexanet inaugure ses nouveaux locaux et l’extension de son Datacenter à Reims

septembre 2024 par Marc Jacob

A Reims, le jeudi 19 septembre, la société HEXANET, acteur majeur dans le domaine des services IT, inaugurera officiellement ses nouveaux locaux et la seconde salle de son Datacenter. Cet évènement marquera une étape importante dans l’évolution de la société rémoise et témoignera de son engagement envers l’innovation et le développement économique du territoire , près de 10ans après l’inauguration du datacenter.

100 personnes travaillent aujourd’hui sur le site principal d’Hexanet situé à Reims, depuis sa création en 1997. L’ensemble des métiers d’HEXANET y est représenté : des profils plus techniques ayant des compétences autour du réseau, du cloud et de la cybersécurité mais aussi des profils administratifs et commerciaux.

Dans le cadre de son projet d’entreprise, les ambitions d’Hexanet à horizon 2030 sont fortes : 300 coéquipiers et une multiplication par deux de son chiffre d’affaires pour l’amener à 100 Millions d’Euros. Pour faire face à sa croissance (plus de 30 postes ouvertes aujourd’hui) et favoriser le bien-être de ses collaborateurs, Hexanet a décidé d’investir dans la refonte des locaux de son agence principale de Reims. Ces nouvelles installations modernes, couvrant 1 500m2 d’espaces, sont conçues pour favoriser le travail collaboratif et l’innovation. Elles peuvent accueillir jusqu’à 145 collaborateurs, avec 15 salles de réunion, des équipements sportifs, des espaces de détente élargis, un laboratoire dédié aux tests et un espace de stockage agrandi.

Hexanet renforce sa capacité d’hébergement avec l’ouverture de la seconde salle de son Datacenter de Reims

Moins de 10 ans après l’inauguration de son Datacenter (certifié ISO 27001 et HDS) à Reims , Hexanet ouvre une nouvelle extension. Cette seconde salle, mise en exploitation 6 mois seulement après le début des travaux, double ainsi la capacité d’hébergement dans le Datacenter avec l’ajout d’une surface de 140m2 pour un total de 120 baies. Ce projet, d’un budget total de 1,6 millions d’euros, constitue une avancée majeure dans le renforcement de l’ infrastructure d’Hexanet, lui permettant ainsi de mieux répondre aux besoins croissants des clients PME, ETI et Editeurs de logiciels, soucieux de la souveraineté et de la sécurité de leurs données.