Hewlett Packard Enterprise présente le nouveau serveur HPE ProLiant DL145 Gen 11

septembre 2024 par Marc Jacob

Hewlett Packard Enterprise lance le serveur HPE ProLiant DL145 Gen11 qui permettra aux entreprises d’améliorer les performances de leurs applications et charges de travail les plus exigeantes à la périphérie, en fournissant un déploiement transparent et des services en temps réel.

Conçu pour la périphérie, le design compact du HPE ProLiant DL145 Gen11 est adapté aux environnements nécessitant des performances élevées, tels que les magasins, les hôpitaux et cliniques, les banques et les lignes de production. Les autres caractéristiques techniques incluent une filtration d’air intégrée pour les espaces poussiéreux, un haut niveau d’efficacité énergétique, une opération tolérante aux vibrations et un fonctionnement plus silencieux que les autres serveurs au format rack.

Le HPE ProLiant DL145 Gen11 étend le portefeuille de serveurs HPE ProLiant Gen11 de la catégorie edge, qui a pour fonction de prendre en charge les applications industrielles on-site, notamment la gestion des stocks, de la tarification et du point de vente, ainsi que les solutions d’analyse spécifiques à la périphérie comme les rapports de ventes, et les charges de travail d’Intelligence artificielle dont le machine learning. Un écosystème croissant de partenaires éditeurs de logiciels est également capable de fournir des solutions optimisées pour les scénarios de périphérie. Cela inclut, par exemple, l’analyse vidéo, qui permet d’étudier des mouvements d’êtres vivants ou d’objets, et se traduit en de multiples cas d’usage comme la prévention contre la parte et le vol dans le secteur de la vente au détail, la sécurisation de sites, l’amélioration de la qualité des chaînes de production ou l’automatisation des processus de vente.

Le HPE ProLiant DL145 Gen11 est déployé de manière transparente et sécurisée via la solution de gestion cloud HPE GreenLake for Compute Ops Management. Avec des capacités de déploiement sans intervention, les entreprises peuvent expédier le serveur vers des emplacements distants, tout en offrant au personnel des capacités de gestion automatisée pour accéder, surveiller et gérer les serveurs, quel que soit l’endroit où se trouve l’environnement informatique.

Un changement de cap pour de l’analyse en temps réel à la périphérie

Le HPE ProLiant DL145 Gen11 rapproche les services de la périphérie, là où les données sont créées et où la sécurité occupe une importance primordiale. Les entreprises de toutes tailles peuvent donc traiter leurs données sur site pour une prise de décision plus rapide, en réduisant leur dépendance à un centre de données distant ou à des ressources cloud. Cela a pour conséquence une diminution de la latence, de l’utilisation de la bande passante et donc des coûts de connectivité. Les données sont traitées par un processeur de la gamme AMD EPYC 8004 de quatrième génération dont les caractéristiques principales sont les hauts niveaux de performance avec jusqu’à 64 cœurs pour une prise en charge d’environ 128 machines virtuelles, une efficacité énergétique éprouvée et une sécurité renforcée avec l’intégration d’AMD Infinity Guard.

Alors que la sécurité reste une priorité pour les entreprises qui recueillent les données des utilisateurs, des appareils et de l’IoT dans le but de proposer des services personnalisés et adaptés, HPE continue d’innover pour sécuriser les charges de travail informatiques grâce à son savoir-faire unique. La stratégie de protection des firmwares de HPE, largement reconnue sur le marché, s’applique à tous les serveurs HPE ProLiant, notamment au HPE ProLiant DL145 Gen11. Cela permet aux entreprises de déployer leurs cas d’usage là où les données se trouvent, en toute confiance et sécurité.