Hewlett Packard Enterprise et NVIDIA annoncent NVIDIA AI Computing by HPE

juin 2024 par Marc Jacob

Parmi les offres clés du portefeuille, on trouve HPE Private Cloud AI, une solution inédite qui associe l’informatique, le réseau et les logiciels d’IA de NVIDIA au stockage d’IA de HPE, au calcul et au cloud HPE GreenLake - permettant aux entreprises de toutes tailles d’obtenir un moyen rapide et flexible pour développer et déployer des applications GenAI. Elle inclut une expérience cloud en libre-service avec une gestion complète du cycle de vie et est disponible dans quatre configurations de taille convenant à la prise en charge d’une large gamme de charges de travail et de cas d’utilisation de l’IA.

Toutes les offres et tous les services de NVIDIA AI Computing by HPE sont disponibles via une stratégie commune de mise sur le marché qui couvre les ventes, les canaux, la formation et un réseau mondial d’intégrateurs de systèmes - dont Deloitte, HCLTech, Infosys, Kyndryl, TCS et Wipro - qui peuvent aider les entreprises de divers secteurs à exécuter des charges de travail complexes en matière d’IA.

Annoncé lors de la conférence HPE Discover par les CEO des deux sociétés, NVIDIA AI Computing by HPE marque l’expansion d’un partenariat datant de plusieurs décennies et reflète l’engagement substantiel en temps et en ressources de chaque société.

HPE et NVIDIA développent conjointement un portefeuille d’IA pour le cloud privé

HPE Private Cloud AI offre une expérience unique basée sur le cloud, pour accélérer l’innovation, le retour sur investissement et gérer les risques d’entreprise liés à l’IA. La solution comprend :

• La prise en charge des tâches d’inférence, de réglage fin et d’IA RAG qui utilisent des données propriétaires.

• Le contrôle par l’entreprise des exigences en matière de confidentialité, de sécurité, de transparence et de gouvernance des données.

• Une expérience du cloud et services tels que ITOps et AIOps pour augmenter la productivité.

• Une voie rapide pour consommer de manière flexible afin de répondre aux opportunités et à la croissance futures de l’IA.

Pile logicielle d’IA et de données curatées dans HPE Private Cloud AI.

Le logiciel NVIDIA AI Enterprise et les microservices d’inférence NVIDIA NIM™ constituent la base de la collection logicielle d’IA et de données. NVIDIA AI Enterprise accélère les processus de Data Science et rationalise le développement et le déploiement de co-pilotes de qualité industrielle et d’autres applications GenAI. NVIDIA NIM, inclus dans NVIDIA AI Enterprise, fournit des microservices faciles à utiliser qui optimisent les performances du modèle pour assurer une transition en douceur du prototype au déploiement en production du modèle d’IA et des cas d’utilisation.

Pour compléter NVIDIA AI Enterprise et NVIDIA NIM, le logiciel HPE AI Essentials fournit un ensemble d’outils d’IA prêt à l’emploi et de bases de données avec un plan de contrôle unifié qui propose des solutions adaptables, un soutien continu à l’entreprise et des services d’IA fiables, tels que la conformité des données et des modèles et des fonctions extensibles qui garantissent que les pipelines d’IA sont conformes, explicables et reproductibles tout au long du cycle de vie de l’IA.

Pour fournir des performances optimales à la pile logicielle d’IA et de données, HPE Private Cloud AI propose une pile d’infrastructure d’IA entièrement intégrée qui comprend le réseau Ethernet NVIDIA Spectrum-X, HPE GreenLake pour le stockage de fichiers, et les serveurs HPE ProLiant avec les GPU NVIDIA L40, les GPU NVL Tensor Core H100 et H200 et la plate-forme NVIDIA GH200 NVL2.

L’expérience de l’informatique dématérialisée grâce à HPE GreenLake

HPE Private Cloud AI offre une expérience de cloud en libre-service grâce à HPE GreenLake cloud. Grâce à un plan de contrôle basé sur une plateforme unique, un portefeuille de services cloud offre une facilité de gestion et d’observation pour automatiser, orchestrer et gérer les points finaux, les charges de travail et les données dans les environnements hybrides. Cela inclut des mesures de durabilité pour les charges de travail et les points finaux.

Accélérer la création de valeur grâce à l’IA - collaboration élargie avec les intégrateurs de systèmes

Afin d’accélérer le temps de valorisation des entreprises pour développer des solutions d’IA centrées sur l’industrie et des cas d’utilisation avec des avantages commerciaux clairs, Deloitte, HCLTech, Infosys, Kyndryl, TCS et WIPRO ont annoncé leur soutien au portefeuille NVIDIA AI Computing by HPE et à HPE Private Cloud AI dans le cadre de leurs solutions et services stratégiques d’IA.

HPE GreenLake cloud et OpsRamp AI observabilité de l’infrastructure et assistant copilote.

Les opérations informatiques d’OpsRamp sont intégrées au cloud HPE GreenLake pour fournir l’observabilité et l’AIOps à tous les produits et services HPE. OpsRamp fournit désormais l’observabilité pour les GPU NVIDIA, les clusters d’IA, les systèmes DGX et les commutateurs Spectrum X et InfiniBand. Les administrateurs informatiques gagnent en visibilité pour identifier les anomalies et surveiller leur infrastructure d’IA et leurs charges de travail dans des environnements hybrides et multicloud. Le nouveau copilote d’opérations OpsRamp utilise un LLM NVIDIA pour analyser de grands ensembles de données afin d’obtenir des idées avec un assistant conversationnel, stimulant ainsi la productivité de la gestion des opérations.

OpsRamp s’intégrera aux API de CrowdStrike afin que les clients puissent bénéficier d’une vue unifiée de la sécurité des points d’extrémité dans l’ensemble de leur infrastructure et de leurs applications.

HPE double la mise sur les derniers GPU et Superchips de NVIDIA

• HPE Cray XD670 prend en charge huit GPU NVIDIA H200 Tensor Core, ce qui est idéal pour les créateurs de LLM.

• Le serveur HPE ProLiant DL384 Gen12 avec deux NVIDIA GH200 NVL2 est idéal pour les consommateurs LLM utilisant des modèles plus grands ou RAG.

• Le serveur HPE ProLiant DL380a Gen12 prenant en charge jusqu’à huit GPU NVIDIA H200 NVL Tensor Core est idéal pour les consommateurs de LLM à la recherche de flexibilité pour faire évoluer leurs charges de travail Gen AI.

• HPE sera le premier à prendre en charge le NVIDIA GB200 NVL2 et les nouvelles architectures Blackwell, Rubin et Vera Rubin.

Stockage de fichiers haute densité certifié pour les systèmes NVIDIA DGX BasePOD et OVX

HPE GreenLake for File Storage a obtenu la certification NVIDIA DGX BasePOD et la validation de stockage NVIDIA OVX, s’assurant ainsi de fournir aux clients une solution de stockage de fichiers d’entreprise éprouvée pour accélérer les charges de travail intensives en IA, GenAI et GPU à l’échelle.

– Disponibilité

• La disponibilité générale de HPE Private Cloud AI est prévue pour l’automne 2024.

• Le serveur HPE ProLiant DL380a Gen12 avec les GPU NVIDIA H200 NVL Tensor Core devrait être disponible à l’automne 2024.

• Le serveur HPE ProLiant DL384 Gen12 avec deux NVIDIA GH200 NVL2 devrait être disponible à l’automne 2024.

• Le serveur HPE Cray XD670 avec les GPU NVIDIA H200 Tensor Core NVL2 devrait être disponible à l’été 2024.