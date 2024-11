Hewlett Packard Enterprise annonce des évolutions de cloud HPE GreenLake

novembre 2024 par Marc Jacob

Hewlett Packard Enterprise annonce des évolutions majeures de son offre cloud HPE GreenLake visant à simplifier la gestion des infrastructures complexes, accélérer le stockage objet et répondre aux exigences réglementaires des organisations, tout en stimulant leur agilité et leur capacité d’innovation.

HPE VM Essentials est une solution de gestion unifiée des machines virtuelles qui propose aux clients le choix et la flexibilité pour gérer leurs charges de travail virtualisées dans des environnements hybrides. Elle simplifie la gestion en intégrant les charges de travail virtualisées existantes avec le nouvel hyperviseur HPE VME. HPE VM Essentials prend en charge les principaux protocoles de stockage, le placement distribué des charges de travail, la haute disponibilité, la migration en direct et la protection intégrée des données. En s’appuyant sur HPE GreenLake cloud et HPE VM Essentials, les entreprises peuvent réduire jusqu’à 5 fois le coût total de possession (TCO)[1].

Avec la récente acquisition de Morpheus Data, le cloud HPE GreenLake unifie et simplifie davantage les opérations informatiques. HPE VM Essentials constitue la première phase de l’intégration de Morpheus dans l’ensemble du portefeuille HPE.

• Réduction des coûts avec l’hyperviseur intégré de HPE basé sur KVM grâce à une tarification par emplacement et une prise en charge intégrée de la découverte de VM sur site et du provisionnement de VM en tant que service.

• Simplification de la gestion par l’intégration des clusters d’hyperviseurs existants pour permettre la gestion et le provisionnement des charges de travail VM et des machines virtuelles basées sur le noyau (KVM) via une interface intuitive, ainsi que la conversion d’images VM de base vers HPE VM Essentials.

• Flexibilité et évolutivité grâce à des livraisons et mises à jour flexibles, disponibles en version autonome ou intégrées à HPE Private Cloud. Les clients peuvent également passer à la version complète de Morpheus PlatformOps pour ajouter des capacités étendues de gestion, de gouvernance et de gestion des coûts du cloud hybride.

HPE VM Essentials est soutenu par le service d’assistance mondial de HPE et son écosystème d’éditeurs de logiciels indépendants, tels que Cohesity et Commvault, qui prévoient de fournir des services de sauvegarde et de récupération des VM.

HPE Alletra Storage MP X10000 : performances exceptionnelles pour le stockage objet

Le nouveau stockage objet HPE Alletra Storage MP X10000 fournit des performances exceptionnelles et une évolutivité maximale, permettant aux entreprises de stocker et d’extraire des données plus rapidement. Le X10000 est conçu pour une échelle de l’ordre de l’exaoctet et offre des performances jusqu’à 6 fois supérieures à celles proposées sur le marché[2].

L’architecture multi-protocole (MP) désagrégée différenciée de HPE pour le stockage de blocs, de fichiers et d’objets simplifie la gestion du parc dans les environnements hybrides et permet jusqu’à 40 % d’économies pour les clients[3].

Les performances du X10000 sont idéales pour la gestion de data lake et la protection des données. Avec cette nouvelle offre, HPE simplifie davantage la gestion du stockage grâce à une architecture désagrégée unique pour le stockage de blocs, de fichiers et d’objets et à la gestion intuitive du cloud HPE GreenLake.

• Accès rapide aux données objet à grande échelle : Le stockage objet rapide all-flash s’appuie sur l’architecture de stockage HPE Alletra MP désagrégée et partagée, pour permettre aux entreprises de faire évoluer leur capacité et leurs performances de manière indépendante. Le X10000 intègre la nouvelle approche simplifiée de HPE avec le HPE Alletra Storage MP B10000, anciennement HPE GreenLake for Block Storage.

• Restauration rapide avec une protection moderne des données : Le X10000 offre une très grande bande passante, permettant une restauration plus rapide des données pour une sauvegarde et une restauration optimale des applications critiques. L’interface de stockage objet compatible S3 et la déduplication permettent de réduire jusqu’à 20 fois les données et de rationaliser l’intégration avec n’importe quelle solution de sauvegarde. Le X10000 est certifié comme solution de sauvegarde par les principaux fournisseurs du marché, notamment Commvault et Veeam®, et est en cours de validation avec d’autres fournisseurs de premier plan.

HPE travaille avec NVIDIA pour établir un chemin de données direct entre la mémoire du GPU, la mémoire du système et le X10000, indispensable pour les applications d’intelligence artificielle. Ce chemin direct améliorera encore la bande passante du système, diminuera la latence et optimisera l’utilisation du GPU.

Des solutions déconnectées pour les environnements réglementés

HPE introduit la gestion déconnectée pour son cloud privé et son offre de stockage en bloc, permettant une expérience de cloud sur des sites qui ne peuvent pas avoir de connexion internet. Disponibles via des partenaires certifiés, elles répondent aux exigences locales et sectorielles en matière de souveraineté des données.

• Avec l’accélération de l’innovation en matière d’IA, les données représentent un intérêt stratégique pour la sécurité nationale et la compétitivité économique. De nombreuses nations, entreprises, organisations de santé, fournisseurs d’infrastructures et laboratoires de recherche requièrent une offre cloud qui n’exposera pas les données sensibles ou la propriété intellectuelle. HPE relève ces défis avec ses nouvelles solutions HPE Private Cloud Enterprise Disconnected et HPE Alletra Storage MP Disconnected pour offrir une expérience de cloud déconnectée.

• Les partenaires agréés HPE Partner Ready Vantage seront en mesure de fournir des services de cloud privé souverain alimentés par HPE GreenLake. En Europe, les partenaires peuvent créer des capacités de cloud souverain qui répondent aux réglementations locales et spécifiques à l’industrie. Ces partenaires peuvent obtenir la certification HPE Sovereignty qui démontre leur expertise pour fournir des clouds privés sécurisés dans un environnement hébergé ou dans les propres centres de données des clients.

HPE élargit l’écosystème de l’IA avec de nouveaux partenaires et de nouveaux cas d’utilisation

HPE Private Cloud AI, co-développé avec NVIDIA, élargit l’écosystème de partenaires et les cas d’usages pris en charge avec l’ajout de six nouveaux partenaires (Codeium, Contextual.AI, Dataiku, IronYun, Securiti et Writer) au programme Unleash AI afin d’accélérer la mise sur le marché de solutions d’IA.

Ces partenaires proposeront une variété de cas d’utilisation à forte valeur ajoutée, notamment le développement de logiciels alimentés par l’IA, la recherche avancée et la génération augmentée (RAG), l’analyse vidéo intelligente et des solutions pour construire des systèmes GenAI sûrs et sécurisés.

– Disponibilité

• HPE VM Essentials en tant que logiciel indépendant devrait être disponible en décembre et être compatible avec les récentes solutions HPE ProLiant Compute et HPE Alletra Storage. HPE VM Essentials avec HPE Private Cloud Business Edition devrait être disponible au printemps 2025.

• HPE Alletra Storage MP X10000 sera disponible en décembre 2024. Le X10000 avec accès direct à la mémoire de l’infrastructure de calcul accéléré NVIDIA devrait être généralement disponible à l’été 2025.

• HPE Private Cloud Enterprise Disconnected ainsi que les services de cloud souverain activés par les partenaires devraient être disponibles au printemps 2025. HPE Alletra Storage MP Disconnected devrait être disponible au cours du premier semestre 2025.

[1] D’après les tests et analyses internes de HPE. Pour plus d’informations publiées, consultez le document de référence de HPE.

[2] Jusqu’à 6 fois plus rapide que deux des principaux fournisseurs de stockage objet. Sur la base de tests internes et d’une analyse de données publiquement disponibles en novembre 2024.

[3] Sur la base d’une analyse de cas d’utilisation interne, HPE Alletra Storage MP réduit le coût total de possession (TCO) par rapport aux architectures non désagrégées en permettant aux entreprises d’éviter le surapprovisionnement.