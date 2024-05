Hewlett Packard Enterprise annonce de nouvelles solutions sur la plateforme HPE GreenLake

Hewlett Packard Enterprise annonce de nouvelles solutions sur la plateforme HPE GreenLake pour simplifier la gestion et l’optimisation des infrastructures de stockages, des données et des charges de travail des entreprises dans des environnements sur site et de cloud public. Ces solutions comprennent :

• La nouvelle version de HPE GreenLake for Block Storage basée sur HPE Alletra MP supporte désormais une capacité NVMe évolutive allant jusqu’à 5,6 Po, ainsi que des analyses transversales Infosight AIOps, offrant une visibilité accrue sur les charges de travail, des performances améliorées, une disponibilité renforcée et une utilisation optimisée des ressources.

• Le programme HPE Timeless permet la mise à niveau vers un contrôleur de nouvelle génération, sans interruption, lors d’un renouvelleront d’abonnement, pour les clients qui choisissent le stockage en bloc sur HPE Alletra MP.

• HPE GreenLake Block Storage for Amazon Web Services (AWS), une nouvelle offre de stockage défini par logiciel, permet une gestion transparente du stockage par bloc dans des environnements de cloud hybride.

• HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition est désormais compatible avec HPE Alletra MP et HPE SimpliVity Gen 11.

En 2023, HPE a révolutionné le stockage dans le cloud hybride en introduisant le premier block storage[1] sur un seul système d’exploitation exécutant des charges de travail critiques et stratégiques. HPE continue de développé sa stratégie basée sur les plateformes pour permettre aux entreprises de passer d’unegestion quotidienne fragmentée à une gestion des données unifiée, offrant un modèle opérationnel cloud, une automatisation pilotée par IA et une mobilité des données transparente.

Alletra MP simplifie la gestion grâce à une intelligence et à des analyses pilotées par l’IA

HPE est ureconnu dans la gestion et l’observabilité des charges de travail basées sur l’AIOps avec Infosight et OpsRamp. Ces capacités sont désormais pleinement intégrées à la plateforme HPE GreenLake, offrant de nouvelles analyses transversales pour simplifier la gestion du stockage, aider à prévenir proactivement les problèmes de latence et améliorer les performances des charges de travail.

HPE Alletra MP offre désormais la résilience requise pour les applications critiques à tarification abordable, évoluant jusqu’à 5,6 Po avec la prise en charge de 16 étagères d’extension JBOF, soit le double de la capacité précédemment disponible. La nouvelle protectioncomprend la réplication sur trois sites.

Zerto Cyber Resilience Vault est désormais intègré à HPE Alletra Storage MP, fournissant aux clients des copies de données sécurisées et immuables pour une récupération rapide après une cyberattaque.

HPE Timeless Program prépare l’entreprise à l’innovation continue de la prochaine génération

Le nouveau HPE Timeless Program propose une nouvelle offre d’investissement et un cycle de vie transparent de l’infrastructure. Les clients choisissant le stockage en bloc sur HPE Alletra MP et participant au programme pourront bénéficier d’une mise à niveau vers un contrôleur de nouvelle génération, sans interruption, lors du renouvellement de leur abonnement.

Les clients peuvent réaliser une économie moyenne de 30 % du coût total de possession du stockage en évitant une mise à niveau matériel complète[2]. Le nouveau programme inclut une garantie de disponibilité des données à 100 % et les garanties d’efficacité des données HPE StoreMore[3].

Stockage défini par logiciel pour AWS pour une cohérence des données et des applications

HPE GreenLake Block Storage pour AWS simplifie la gestion des données et le déploiementdes charges de travail sur le cloud grâce au stockage défini par logiciel. Cette solution vise à offrir une gestion transparente du stockage dans un environnement de cloud hybride, avec un retour sur investissement accru et une résilience de niveau entreprise.

HPE GreenLake Block Storage for AWS répond aux besoins de gestion des données ainsi que de développement et de déploiement d’applications dans des environnements de cloud public et sur site. L’offre de stockage défini par logiciel permet également une protection des données et une reprise après un sinistre.

Les nouvelles solutions de Cloud privé optimisent les charges de travail en périphérie et simplifient la mobilité des machines virtuelles.

HPE Alletra Storage MP et HPE SimpliVity Gen11 sont désormais disponibles en tant que service avec HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition. Ce cloud privé agile et en libre-service simplifie la gestion et la mobilité des machines virtuelles (VM) dans les environnements sur site et de cloud public.

HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition fournit une architecture hyperconvergée moderne et désagrégée. Le support pour HPE Alletra MP fournit des charges de travail VM critiques avec une économie de milieu de gamme et la garantie de disponibilité des données à 100 %.

La prise en charge de HPE SimpliVity Gen11 fournit des nœuds HPE ProLiant Gen11 permettant d’exécuter des VM de pointe et polyvalentes avec une disponibilité des données de 99,999 % et une protection des données intégrée.

– Disponibilités

HPE GreenLake Block Storage for AWS est disponible à partir de fin mai 2024.

Le programme HPE Timeless sera disponible au troisième trimestre 2024.

HPE Private Cloud Business Edition avec au choix HPE Alletra Storage MP ou HPE SimpliVity Gen11 sera disponible en juillet.

