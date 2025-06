Hermitage Solutions signe un accord de distribution avec Scalefusion

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cet accord stratégique permet à leur réseau de partenaires revendeurs de distribuer une suite complète de solutions pour relever les défis de la gestion, de la sécurité et de la productivité des appareils mobiles et des terminaux en entreprise.

Face à la complexité croissante des environnements de travail hybrides et à la prolifération des points de terminaison, de la gestion des appareils mobiles (MDM) à la sécurisation des terminaux IoT, une approche unifiée et robuste est indispensable. Scalefusion apporte une réponse complète avec sa plateforme UEM, permettant une gestion centralisée du déploiement, de la configuration, de la surveillance et de la sécurisation de l’ensemble du parc de terminaux (Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS et Linux).

Au-delà de la gestion unifiée, Scalefusion propose OneIDP pour une mise en œuvre fiable de l’accès Zero Trust (incluant l’authentification unique, l’administrateur juste à temps et l’accès conditionnel) et Veltar Endpoint Security pour une protection complète des terminaux (VPN, filtrage de contenu web et contrôle d’accès aux périphériques d’E/S).

Grâce aux solutions Scalefusion, les partenaires d’Hermitage Solutions pourront :

●Sécuriser et gérer leurs terminaux de manière centralisée avec Scalefusion UEM, incluant les mises à jour logicielles automatiques, l’assistance et l’accès à distance, ainsi que le déploiement sans contact.

●Mettre en œuvre un accès Zero Trust en toute confiance grâce à OneIDP, avec des fonctionnalités d’authentification unique, d’administrateur juste à temps et d’accès conditionnel.

●Protéger les terminaux de l’entreprise avec Veltar Endpoint Security, offrant un réseau privé virtuel, le filtrage de contenu web et le contrôle d’accès aux périphériques d’E/S.

●Développer des offres de services managés (MSP) complètes et différenciantes autour de la gestion des terminaux, de la mobilité et de la sécurité des accès.

●S’adresser à une multitude de cas d’usage : du mode kiosque pour la signalétique numérique aux flottes d’appareils de terrain, aux environnements BYOD et aux exigences de sécurité des accès.

Hermitage Solutions s’engage à fournir à ses partenaires les formations et les ressources nécessaires pour maîtriser et commercialiser efficacement l’ensemble des solutions Scalefusion, leur permettant de proposer une expertise reconnue sur le marché de la gestion et de la sécurité des terminaux.